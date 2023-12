Reggio Calabria, botta e risposta tra Marino e Ripepi: “basta con le supercazzole”

StrettoWeb

Ultimo consiglio comunale del 2023 a Reggio Calabria con numerosi ordini del giorno tecnici. Nei preliminari si è registrato un duro botta e risposta tra il consigliere del Pd Giuseppe Marino ed il consigliere di minoranza e futuro candidato a sindaco Massimo Ripepi.

Per il rappresentante del Pd, in sostanza, va tutto bene: “la città negli ultimi tempi ha faticato ma grazie alla spesa di 47 milioni di euro a favore degli enti del terzo settore, di imprese, di famiglie in difficoltà può dare una grossa mano. Inoltre, dopo tanti anni sono stati portati a compimenti i concorsi. Il Comune della città dello Stretto, infatti, è tornato ad assumere a distanza di 24 anni dall’ultima volta”. Insomma, per Marino è tutto ok, purtroppo dimentica il teatrino della Giunta e soprattutto l’assenza dei consiglieri Pd, tra cui lui stesso, all’ultima seduta del consiglio comunale. Se tutto va bene, perchè tutta questa confusione nella maggioranza?

Immediata la risposta di Massimo Ripepi: “Giuseppe Marino poteva fare un intervento del genere. Tutti gli indicatori della città sono in negativo, basta con le supercazzole della maggioranza. Ne avete combinate di tutti i colori e ora ci parlate di speranza. I cittadini vogliono risposte e non i soliti paroloni vuoti”.