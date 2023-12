Reggio Calabria, la pagliacciata continua: Falcomatà ostaggio di Pd e Dp, la giunta è ancora in alto mare

StrettoWeb

La questione Giunta a Reggio Calabria è sempre più ingarbugliata. Riunioni, chiamate, incontri ma di fatto la quadra non è stata ancora trovata con Giuseppe Falcomatà che non riesce a far passare la sua linea che punta ad un azzeramento totale dell’attuale esecutivo. Insomma, posizioni cristallizzate con Partito Democratico e Democratici e Progressisti che vorrebbero confermare i propri assessori.

Ad oltre due mesi dal ritorno a Palazzo San Giorgio, l’attuale primo cittadino ha avuto a che fare con litigi e tensioni interne che, senza voler essere una giustificazione, non gli hanno consentito di ripartire dopo i due anni di stop. Tutto ciò non ha fatto altro che acuire i soliti problemi della città con la “ciliegina” di un programma di Natale fallimentare con iniziative naufragate con una bassissima partecipazione dei cittadini.

Giunta Reggio Calabria, soluzione di compromesso per uscire dall’impasse

La soluzione per uscire da questa condizione di immobilità? Un compromesso che possa accontentare tutti attraverso un metodo condiviso. Quale? L’azzeramento di metà giunta. Alla fine Falcomatà, se vorrà continuare, dovrà accettare un punto di incontro con i partiti. Chi ha più da perdere? Forse lo stesso Falcomatà che, ricordiamo, non si può più candidare a sindaco in quanto la legge non prevede un terzo mandato.

Pagliacciata senza fine

Quello che pensano i cittadini di una situazione imbarazzante per l’amministrazione comunale è facile da decifrare: basta leggere i commenti sui social per capire il livello di rabbia che c’è in città aggravato dai soliti problemi e criticità sotto gli occhi di tutti (rifiuti, buche, acqua).

La Giunta si farà?

Alla fine, a meno di sorprese, le trattative per la nuova Giunta, porteranno alla composizione di un nuovo esecutivo anche se, a dire il vero, nessuno si aspetta realmente un reale cambio di passo dall’amministrazione Falcomatà. La compagine di Centro/Sinistra risulta divisa, sfilacciata, con rancori e tensioni che continueranno sino alla fine della legislatura (se si arriverà).