Catania, che colpo: vince 0-4 a Benevento!

StrettoWeb

Catania show. Continua l’imprevedibilità della squadra etnea, che a qualche giorno dalla inaspettata sconfitta interna contro il Sorrento va a fare la voce grossa a Benevento vincendo per 0-4 in casa di una delle favorite del campionato, che però sta attraversando un momento di difficoltà. Gara, va detto, facilitata dal rosso al giallorosso Karic alla mezz’ora. Da lì compagine di Lucarelli scatenata, con due reti per tempo: nel primo Chiricó e Zamparini, nel secondo sempre Chiricó e Deli.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 42 Casertana 35 Picerno 34 Avellino 34 Taranto 33 Crotone 32 Benevento 30 Latina 27 Giugliano 25 Audace Cerignola 25 Catania 25 Foggia 25 Sorrento 23 Potenza 20 Turris 20 Monopoli 19 Messina 19 Virtus Francavilla 17 Brindisi 14 Monterosi Tuscia 10