Guerra, Cremaschi: “Israele stato fascista e razzista”. Klaus Davi replica: “sei un poveretto, stai delirando”

Duro scontro tra Klaus Davi e Giorgio Cremaschi sulla guerra in Medio Oriente. Ospiti di LaC, l’ex sindacalista della Fiom ha accusato Israele di “non essere una democrazia ma è uno stato razzista proprio come lo è stato il Sudafrica. Lo diceva Nelson Mandela: il Sudafrica prima che lui vincesse è come Israele di oggi. Israele è uno stato totalmente illegale, fuori legge. Ci sarà giustizia nel mondo quando un criminale di guerra genocida come Netanyahu e tutti i suoi complici saranno in galera. Il primo Stato terrorista e razzista è Israele. Dovevano costruirlo in Italia e in Germania, non in Medio Oriente”.

Pronta la replica di Klaus Davi: “stai totalmente delirando. Stai mistificando la realtà. Israele è vittima di questa guerra. Sono affermazioni inaccettabili le tue. Il 7 ottobre c’è stato un massacro di 1500 persone, bambini, donne e civili. Tu stai con i terroristi, stai con i tagliagole. Sei un poveretto“. Di seguito il video.