Gallo: “conosco De Luca da 30 anni, confronto interno a Messina”

Francesco Gallo, unico parlamentare in quota Sud chiama Nord, e già assessore e vicesindaco di Messina, dopo il passaggio di Dafne Musolino ad Italia Viva di Renzi, fa alcune precisazioni: “conosco Cateno De Luca da più di 30 anni, cioè dai tempi del Movimento Giovanile della D.C. di cui io ero già segretario provinciale. Da quel momento in poi con Cateno abbiamo condiviso una infinità di esperienze professionali (fondazione della Fenapi) e politiche (qui l’elenco sarebbe troppo lungo). E mi astengo, per motivi di riservatezza, sui rapporti tra le nostre famiglie”, rimarca Gallo.

“Dopo le elezioni di Monza non c’è da aspettarsi nessun abbandono almeno da parte mia. Sarà necessario invece riavviare il confronto interno anche su questioni specifiche che riguardano il territorio di Messina. L’esperienza politica ed in materia di campagne elettorali mi suggerisce che è sempre meglio evitare di identificare un partito – che in città ha ottenuto il 50 per cento dei voti – solo ed esclusivamente con l’Amministrazione Comunale. Anche quando le cose vanno bene e si vedono i risultati. Concludo ribadendo – per l’ennesima volta – che non ho nessuna intenzione di lasciare il partito che ho fondato e servito quando ancora non era certo nemmeno che avremmo vinto le elezioni comunali. Poi, se a qualcuno non faccio simpatia provi a cacciarmi”, afferma ironicamente Gallo.