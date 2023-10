Dafne Musolino si scaglia contro l’ex “capo”: “pronta a querelare, De Luca dittatore”

Musolino non le manda a dire all’ex “capo”: “la violenza sulle donne non si consuma solo con atti e gesti fisici, materiali. Al contrario, la violenza sulle donne è spesso preceduta ed accompagnata dalla denigrazione della sua immagine, dall’ offesa alla sua dignità, dall’insinuazione sulla sua carenza di moralità o dall’ esplicita accusa di essere incline ai facili costumi”, sottolinea la parlamentare. “È un atto di inaudita violenza offendere una donna nella sua sfera intima e personale, isolandola dal suo contesto e immolandola sull’altare di una pretesa mancanza di morale dove il Giudice è sempre un uomo che si sente ferito per non sopporta un rifiuto o perché, semplicemente, quella Donna non ha fatto come voleva lui. Anche in politica le cose non sono molto diverse. L’artificio retorico, il ricorso alla metafora, l’attacco verbale, l’impostazione pseudo paternalistica che vorrebbe quasi cercare di giustificare una scelta come se chi l’ha compiuta non fosse del tutto capace di intendere e di volere (ingenua o cretina, l’alternativa è questa), sono gli strumenti con i quali sono stata attaccata ieri. Il tempo è galantuomo, ti fornisce le risposte oppure fa in modo che non ti interessi più nemmeno averle”, rimarca Musolino.