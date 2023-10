De Luca risponde a Musolino: “sei un’attrice, ti sei presa il mio sangue”

StrettoWeb

A stretto giro è arrivata la risposta di Cateno De Luca alle parole di questa mattina di Dafne Musolino, passata da Sud chiama Nord ad Italia Viva di Renzi. Il sindaco di Taormina, in una diretta social, non le manda a dire: “Musolino ti sei sentita trascurata da Laura Castelli? Ti sei presa il mio sangue, ti sei fatta eleggere al Senato e poi sei scappata. Hai uno stipendio di 15 mila euro al mese eppure da febbraio non versi i soldi al partito”, rimarca De Luca.

“Le tue capacità te l’ho sempre riconosciute, cara Dafne e tu ci hai pugnalato, dimostrando di essere una grande teatrante”, sottolinea De Luca. “Cara Musolino, come mai oggi vai ad un’iniziativa di Cuffaro? Il buon Totò c’entra nell’operazione che ha portato la nostra ex parlamentare da Renzi, è tutto un gioco politico. Mi sputerei in faccia, è opportuno da parte mia chiedere scusa agli elettori”, rimarca De Luca.

“Ti invito, cara Dafne, di candidarti alle Europee e vedremo quanto voti prendi e quanto sei forte. Altro che dittatore, ho dato ampio spazio a tutti e soprattutto a te, visto che sei un senatore della Repubblica”, evidenza De Luca.

Il leader di Sud chiama Nord risponde anche a Matilde Siracusano: “non è mai stata eletta nel collegio di Messina e ce l’ha con me perchè ho fatto l’accordo con Forza Italia alle scorse europee per la legge per lo sbaraccamento. L’esponente del governo è politicamente inconsistente”, conclude De Luca.