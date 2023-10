Capua apre le porte della magia: la favola del bergamotto di Reggio Calabria, nettare dei migliori profumi al mondo

StrettoWeb

Quella di Capua è una delle principali aziende della Calabria: con due grandi stabilimenti nella periferia di Reggio Calabria, precisamente a Campo Calabro e a Pellaro, è un fiore all’occhiello di questo territorio con lo sguardo rivolto al mondo. Capua, infatti, è da leader mondiale per la produzione e lavorazione degli agrumi italiani quali arancia, limone, mandarino e soprattutto bergamotto di Reggio Calabria, l’eccellenza che ha reso grande l’azienda nel mondo.

Dagli stabilimenti di Capua, infatti, ogni giorno partono preziosissimi prodotti di oli essenziali per i profumieri e gli chef di 54 differenti Paesi internazionali. La famiglia Capua dal 1880 si occupa di questo tipo di attività e ha realizzato un vero e proprio colosso, in costante crescita, per la produzione di oli essenziali di agrumi nel campo delle fragranze e aromi alimentari di tutto il mondo.

Oggi abbiamo avuto una delle rare occasioni di essere ospitati nello stabilimento di Campo Calabro nell’ambito delle iniziative promosse da Bergarè, il grande evento organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria per la promozione del bergamotto. Gianfranco Capua ha illustrato tutte le peculiarità del bergamotto con le specifiche differenze di flagranza, sapore, gusto e tono delle tre aree in cui si produce l’agrume: l’hinterland di Reggio e l’area dello Stretto, il cuore produttivo sul basso Jonio reggino e l’area più orientale nella locride. Quello da Capua è stato un viaggio alla scoperta di un mondo meraviglioso che ha ispirato i più grandi profumieri dell’ultimo secolo, e tra questi domani in una domenica di grande festa all’insegna del bergamotto arriverà a Reggio Calabria per l’evento di piazza Castello addirittura François Demachy, tra i più grandi profumieri al mondo: ha realizzato tutti i profumi di Chanel, di Ungaro, di Bourjois e di Tiffany, poi ha lavorato per LVMH e per Dior e tuttora collabora alla realizzazione dei profumi Fendi ed Acqua di Parma.

Bergamotto di Reggio Calabria, intervista a Gianfranco Capua