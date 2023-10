L’ultima serata di Bergarè pensa alla salute: l’effetto benefico del Bergamotto su colesterolo e trigliceridi

StrettoWeb

Battute finali, questa sera, per Bergarè, l’evento che ha avuto come cornice il Castello Aragonese e che è stato dedicato al Re degli agrumi, il Bergamotto di Reggio Calabria. Giovanna Pizzi, tra gli organizzatori dell’evento e moderatrice dell’ultimo talk che si è svolto stasera, lo ha definito un vero successo e così in effetti è stato: tanti, infatti, i visitatori e anche coloro che hanno partecipato a workshop e talk. Tante le imprese e le associazione di categorie che hanno preso parte all’evento.

Una risposta, quella da parte dei cittadini reggini e non solo, che ha confermato un evento riuscitissimo il quale, si spera, sia solo il primo di una lunga serie. E che, soprattutto, entri nel cuore della città per divenire appuntamento fisso in futuro.

Questa sera si è parlato di “Aspetti storici e salutistici del Bergamotto di Reggio Calabria“, con la partecipazione di Filippo Arilotta, docente e scrittore, e Vincenzo Montemurro, cardiologo e autore di pubblicazioni scientifiche.

E’ un frutto poliedrico, il Bergamotto di Reggio Calabria, usato da secoli in tantissimi ambiti: già nel ‘700 veniva utilizzato in campo medico e alimentare, oltre che cosmetico. Non solo. E’ anche un nutraceutico, in grado di mantenere stabili i livelli di colesterolo e trigliceridi, grazie ai polifenoli. Ne hanno parlato Arilotta e Montemurro nelle seguenti interviste:

I benefici del Bergamotto: intervista al cardiologo Vincenzo Montemurro

Bergarè, il professor Filippo Arillotta sui benefici del Bergamotto di Reggio Calabria