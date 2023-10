Bergarè, olé! Successo straordinario per l’evento sul bergamotto di Reggio Calabria voluto da Ninni Tramontana e Giovanna Pizzi

StrettoWeb

Si è conclusa con un successo straordinario la rassegna sul bergamotto di Reggio Calabria denominata Bergarè, che per quattro giorni ha esaltato le virtù dell’agrume reggino in città e – tramite la stampa e i social – nel resto del mondo. L’evento si è dipanato dal centralissimo Castello Aragonese all’hinterland di Reggio Calabria, dove appositamente per l’occasione sono arrivati ospiti e addetti ai lavori di grandissima rilevanza nazionale ed internazionale.

L’evento è stato fortemente voluto, ideato e organizzato dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Ninni Tramontana, e dal rappresentante del CdA del Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, Giovanna Pizzi, punto di riferimento dell’enogastronomia calabrese. Con il suo entusiasmo travolgente, Giovanna è stata la regista dell’iniziativa che, anche tramite all’importante lavoro di Giuseppe Perri, ha visto il coinvolgimento di tutte le istituzioni locali in un’occasione in cui ognuno, oltre ogni steccato politico e campanilistico, ha fatto la propria parte. La Regione ha cofinanziato l’evento tramite il Consorzio di Tutela del Bergamotto, la Città Metropolitana ha ospitato i concerti di Kalavria e Sugarfree, il Comune ha messo a disposizione il Castello Aragonese e i locali antistanti per realizzare il villaggio del bergamotto a cui hanno partecipato numerosi imprenditori della città che lavorano ed elaborano il prezioso agrume realizzando i più svariati prodotti, dall’alimentazione alla profumeria fino all’igiene.

Uno degli aspetti principali dell’evento è stato proprio quello dei mercatini e del villaggio intorno al Castello Aragonese: in un luogo simbolo della città, il bergamotto è stato protagonista indiscusso di quattro giorni che hanno coinvolto l’intera cittadinanza con la presentazione di prodotti tipici basati sul bergamotto in ogni suo genere e forma. L’ingresso non prevedeva biglietto: era gratuito per tutti e anche per questo ha visto una partecipazione straordinaria. Non capita tutti i giorni di poter degustare gratuitamente piatti di chef stellati: le prenotazioni sono andate sold-out dopo appena due ore dalla pubblicizzazione. Insieme agli chef stellati, si sono dilettati a fornire cibo a base di bergamotto anche numerosi cuochi della città in una collaborazione che non ha lasciato indietro nessuno.

Ma l’aspetto più importante in assoluto è stato quello della comunicazione, affidato totalmente al Consorzio e quindi a Giovanna Pizzi e al collega Francesco Mannarino. Sono stati loro a portare a Reggio Calabria ospiti d’onore, giornalisti nazionali e relatori di primissimo livello che hanno consentito al bergamotto di Reggio Calabria di finire sulle più grandi vetrine mediatiche locali e nazionali. Tanti giornalisti di alta fascia, dalla Rai a Corriere della Sera, Repubblica e Sole 24 Ore, sono venuti a Reggio Calabria e hanno visitato i bergamotteti della jonica, parlato con i produttori, gli imprenditori, gli agricoltori e i commercianti ricostruendo tutta la filiera. Particolarmente significativa la visita da Capua, nello stabilimento di Campo Calabro, dove Gianfranco Capua ha illustrato le eccezionali peculiarità del prodotto per la profumeria internazionale.

Ma non è mancato il focus sulla rilevanza gastronomica del bergamotto, che riscuote un interesse sempre crescente. Particolarmente azzeccata la scelta di coinvolgere content-creator ed esperti di comunicazione digitale: sono ragazzi che raccontano il bello della Calabria e del territorio sotto l’aspetto culturale e gastronomico sui social network e hanno un enorme successo di pubblico. Non chiamateli influencer perchè, com’è comprensibile, si offendono: non vogliono influenzare nessuno nè tantomeno ostentare nulla, bensì trasmettere le emozioni date dalle loro passioni. Così Giuseppe Scuticchio, Noemi Spinetti, Lorenzo Vazzana, Mariarita Sciarrone, Salvatore Borzacchiello, Federico Falvo, Giuseppe Talarico e Ylenia Presto con tutto il network delle communities Igers Italia, Igers Calabria e Igers Reggio Calabria hanno raccontato quotidianamente a colpi di post, foto, video, storie e reel la grande bellezza del bergamotto di Reggio Calabria, inondando i social network di una vera e propria “tempesta” promozionale con ricadute straordinarie che sono ancora molto difficili da quantificare.

Di certo c’è che a Reggio Calabria e ben oltre i confini cittadini in questi giorni si parla molto di bergamotto, come mai accaduto in precedenza. E se ne parlerà ancora a lungo dopo i servizi di Peppone Calabrese su Linea Verde, di Marco Colognese su Reporter Gourmet, del grande Luciano Pignataro e ancora di Roberto Polisicchio e dei tanti altri autorevolissimi giornalisti che hanno partecipato all’evento e ai relativi tour.

Il bergamotto ha così trovato il punto della sua massima valorizzazione, uscendo dalle mura reggine ma al tempo stesso coinvolgendo la città come mai accaduto in precedenza. E lasciando un alone di entusiasmante nostalgia rispetto al fatto che siano stati quattro piacevoli giorni di festa volati troppo in fretta, con la carica giusta affinché la prossima edizione nel 2024 possa essere ancor più appassionante e coinvolgente.