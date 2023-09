Reggina, un tifoso disabile scrive a StrettoWeb: “ci hanno ignorato, per favore, ponete il problema”

StrettoWeb

La nuova Reggina, la Fenice Amaranto, ha comunicato il lancio della campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024. Dopo l’ufficialità del club, tantissimi tifosi hanno notato e segnalato un’anomalia sui pagamenti, la mancanza del Pos (poi la società ha fatto un passo indietro) e la mancanza “di rispetto” nei confronti dei disabili.

Un diversamente abile ha scritto alla redazione di StrettoWeb per lamentare la situazione: “la campagna abbonamenti della Reggina è scandalosa in quanto noi disabili non siamo stati presi in considerazione, nonostante ci sia una legge federale e sportiva che permette l’ingresso allo stadio con relativo accompagnatore. Vi prego di segnalare questo problema a chi di dovere”.