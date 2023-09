Reggina, la Fenice Amaranto svela ulteriori dettagli sul progetto presentato al Comune

StrettoWeb

“Siamo molto soddisfatti del progetto che abbiamo presentato e che è credibile, competitivo e solido sul piano sportivo, organizzativo e finanziario. Il nostro gruppo è composto da imprenditori reggini e siciliani impegnati a livello nazionale nel settore della formazione universitaria“. Il Dott. V. Minniti, da Presidente della ASD “La Fenice Amaranto”, parla tramite un altro comunicato stampa diffuso dopo la chiusura del bando per la nuova Reggina.

“Tutti i dettagli e i documenti, compresa la provvista finanziaria, sono stati trasmessi già ieri alla Città di Reggio ai fini della valutazione. Per rispetto verso il lavoro dell’Amministrazione, verso gli altri concorrenti e verso la tifoseria reggina che ha bisogno solo di certezze, non riteniamo corretto divulgare ulteriori informazioni mentre è ancora aperta la fase di valutazione. Se il progetto sarà scelto, saremo a disposizione dei media per tutti i dettagli e gli approfondimenti“.