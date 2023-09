Reggina, le tre domande al vaglio di un pool di sette esperti: stasera la riunione decisiva a Palazzo San Giorgio | NOMI

StrettoWeb

Sono tre le manifestazioni d’interesse ricevute dal Comune di Reggio Calabria nel bando per l’assegnazione del titolo sportivo della nuova Reggina che ripartirà dalla serie D. Si tratta della “Ssd Reggio Football club arl” di Stefano Bandecchi con Unicusano, Myenergy e gli imprenditori reggini; della Fenice Amaranto, proveniente da Catania e della “Italudo srl Reggina Football club” dell’imprenditore campano Francesco Agnello di cui avevamo parlato ieri in quest’articolo.

Adesso Brunetti dovrà decidere a chi assegnare la Reggina tra i tre candidati e per farlo ha convocato quella che sarà una riunione decisiva in programma alle 18:00 di questa sera a Palazzo San Giorgio. All’incontro parteciperanno gli esperti individuati e coinvolti appositamente dal sindaco Brunetti: si tratta del Presidente del CONI Regionale, Maurizio Condipodero, chiamato ad esprimere una valutazione sul progetto sportivo presentato dai vari candidati; del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria, Stefano Poeta, che dovrà dare un parere su bilanci e business plan dei gruppi che si propongono; dei dirigenti comunali Francesco Consiglio, Dirigente Settore Finanze e Tributi, e Demetrio Barreca, direttore Generale del Comune nonché RUP, Responsabile Unico del Procedimento. Completeranno il tavolo Gianni Latella, delegato comunale allo sport, il sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace in qualità di rappresentante dell’ente proprietario del Centro Sportivo Sant’Agata, e infine il sindaco f.f. Paolo Brunetti che ascolterà i pareri degli altri sei e poi si chiuderà in una notte di riflessione prima di annunciare la decisione nella giornata di domani, venerdì 8 settembre. Per formalizzare l’iscrizione, la società vincitrice avrà poi tempo fino a lunedì 11 settembre.

Il Sindaco Paolo Brunetti sulla Reggina