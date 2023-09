Reggina, è arrivata la prima offerta per il bando del Comune: mistero sul candidato. Altre 3 in arrivo | NOMI

StrettoWeb

C’è una buona notizia per la Reggina: il bando del Comune non andrà deserto, e quindi a meno di cataclismi dell’ultima ora (il Sindaco Brunetti dovrebbe bocciare tutte le offerte, uno scenario inverosimile), la Reggina ci sarà, si iscriverà in sovrannumero alla prossima serie D e ripartirà seppur con nome e marchio differenti per il primo anno. Pochi minuti fa, a Palazzo San Giorgio l’Ufficio Protocollo ha ricevuto la prima domanda per la partecipazione al bando, proveniente da un candidato misterioso.

Non si tratta, infatti, di Stefano Bandecchi che ha incaricato il suo staff di lavorare alacremente per riuscire a depositare la domanda entro le ore 13:00 di domani. Non si tratta neanche della cordata guidata da Myenergy, l’azienda dell’ing. Simone Foti che è rappresentata a Reggio Calabria dall’ing. Antonio Praticò, il famoso Totò di Saline, responsabile commerciale dell’azienda che opera nel settore del fotovoltaico e che ha realizzato un progetto per produrre energia rinnovabile allo stadio Granillo e al Centro Sportivo Sant’Agata. Nella giornata odierna Praticò ha incontrato un imprenditore di Lamezia Terme che, insieme ad un paio di reggini fuoriusciti dalla cordata di Confindustria, dovrebbero completare la compagine societaria e presentare la relativa domanda entro domani.

Ma se sia il gruppo di Bandecchi sia quello di Praticò presenteranno la domanda soltanto domani, chi è che l’ha già depositata stasera? Al momento non abbiamo conferme sull’identità di questo terzo gruppo, ma sono crescenti le indiscrezioni secondo cui arriverà una domanda anche da Catania mentre nelle ultime ore è cresciuto l’interesse di Francesco Agnello, imprenditore di Torre Annunziata operativo nel settore della distribuzione di acqua, bibite e bevande e in forte crescita con nuovi investimenti nel settore del food. Agnello ha provato a prendere la Salernitana in serie A, è stato più volte accostato alla Casertana e all’Avellino nelle categorie minori e in una recente intervista sul suo interesse per il mondo del calcio ha detto “Ritengo che le squadre di calcio sono come le case: tu ne vedi dieci finché non trovi quella giusta. Io voglio vedere il sole. C’è gente che invece si butta anche nei… sottoscala“. Ad oggi, ancora, non è riuscito ad acquisire alcun club ma appare molto probabile che domani nel bando per la Reggina possa esserci anche lui.

Non sappiamo se la domanda già protocollata questa sera può essere quella di Agnello o quella proveniente da Catania, o addirittura un’altra, che sarebbe la quinta. Di certo c’è che la Reggina avrà un futuro e lunedì si iscriverà al prossimo campionato di serie D. Grande l’attesa in città per l’esito del bando che il sindaco Brunetti comunicherà con un’apposita nota stampa dopo le 13 di domani. Poi toccherà a lui scegliere l’offerta migliore.