Reggina, clamorosa novità nella notte: scacco matto Bandecchi-Totó | DETTAGLI

Stefano Bandecchi e Totó di Saline fanno scacco matto: i due principali aspiranti al bando del comune di Reggio Calabria per la concessione della licenza a guidare la nuova Reggina ripartendo dalla serie D hanno unito le forze e formato una cordata unica nell’ultima notte prima della scadenza del bando. Il gong è fissato alle 13:00 di domani, giovedì 7 settembre. A sancire lo scatto decisivo è stato Leo Ierardi, agente FiFA che oggi ha incontrato a Roma proprio Bandecchi nella sede di Unicusano convincendolo a guidare la cordata.

Bandecchi avrà il 50% della nuova società e sarà il Presidente. Myenergy, l’azienda energetica di Milano dell’ing. Simone Foti – originario di Saline Joniche – che ha incaricato il proprio responsabile commerciale ing. Antonio Praticò, anche lui originario di Saline, di seguire la trattativa, sarà il principale socio di minoranza con una quota pari al 30%. Il rimanente 20% andrà ad altri due imprenditori di Reggio città, che completeranno la compagine che ambisce con grande forza ad avere l’onere e l’onore di rilanciare il calcio a Reggio dopo il disastro di Saladini.

La nuova cordata ha già contattato Massimo Taibi ed Emanuele Belardi confermando l’intenzione di ripartire da loro come DG e DS. Anche la squadra, quindi, è già pronta con tanti figli del Sant’Agata (su tutti Nino Barillà e Ciccio Cosenza) nell’organico a disposizione di mister Michele Pazienza per un progetto all’insegna della regginità e del cuore amaranto dentro e fuori dal campo che punta non solo a sfidare il Trapani per vincere subito il girone I della serie D, ma anche a mettere le basi per essere subito competitivi nella serie C del prossimo anno.

Appare molto difficile che gli altri gruppi che hanno presentato o stanno lavorando per presentare la domanda possano avere la stessa solidità finanziaria e la stessa progettualità di questa cordata, ma ovviamente sarà il sindaco Brunetti a decidere chi dovrà ricevere la Licenza dopo le 13 di domani. Proprio lunedì, nel giorno in cui verrà formalizzata l’iscrizione, la squadra dovrebbe ritrovarsi al Sant’Agata. Poi la Lega dovrà rifare i calendari dopo che questa domenica le altre 18 squadre avranno già disputato la prima giornata, mentre martedì o mercoledì dovrebbe partire la campagna abbonamenti.