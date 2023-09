Reggina, sarà una sfida a due tra la ‘Fenice Amaranto’ e la ‘Unicusano Reggio’. Prime indicazioni su nome e maglia

StrettoWeb

Mancano pochi minuti alla scadenza delle 13:00 che sancirà il gong per presentare le domande di partecipazione al bando del Comune di Reggio Calabria per ottenere la Licenza a guidare la nuova Reggina, che ripartirà dalla serie D. In base alle indiscrezioni in nostro possesso, a meno di clamorose novità dell’ultimo istante, a contendersi il bando saranno le uniche due domande sul tavolo: quella della Fenice Amaranto, depositata a sorpresa ieri sera, e quella della Unicusano Reggio, la cordata guidata da Stefano Bandecchi che questa mattina ha concepito la nuova società in uno studio notarile di Roma e ha depositato la domanda in tarda mattinata. Possibile proprio sul gong l’arrivo di una terza domanda, che dovrebbe essere quella di Agnello (seguiranno aggiornamenti).

La Fenice Amaranto ASD è guidata dal dott. V. Minniti che ieri è uscito allo scoperto con un comunicato stampa annunciando di aver presentato la domanda di partecipazione al bando. La società è rappresentata dall’Avvocato Ferruccio Maria Sbarbaro, e si presenterà alla città con una una conferenza stampa soltanto nel caso in cui il Comune gli assegnerà la licenza. In base a nostre verifiche, si tratta di un importante personaggio di Catania che gravita nel mondo dell’Università e che ha un progetto serio per la Reggina e una disponibilità economica non indifferente. Ecco perchè non bisogna sottovalutarlo per le valutazioni che il sindaco Brunetti dovrà compiere nelle prossime ore.

L’altro candidato è quello che certamente ha fatto più rumore in città, perchè ha avuto una lunga gestazione negli ultimi giorni, perchè coinvolge numerosi imprenditori reggini e originari di Reggio come soci di minoranza e soprattutto perchè il proprietario e presidente sarebbe Stefano Bandecchi, imprenditore molto importante e famoso a livello nazionale. In caso di assegnazione a Bandecchi, possiamo dare per scontato che Unicusano – che formalmente avrà la proprietà della Reggina – campeggerà come main sponsor sulle nuove maglie della Reggina (vedi foto a corredo dell’articolo) e certamente comparirà anche nel nuovo nome che la Reggina dovrà assumere per il primo anno, quando dovrà rinunciare alla denominazione storica e al marchio.

Il nuovo nome della Reggina, per questa stagione prima di tornare alla tradizione, dovrebbe essere Unicusano Reggio Football Club. Decisiva in tal senso l’interlocuzione del gruppo Leggende Amaranto, che ha evidenziato come il primo campionato federale che la squadra della città ha disputato nel 1922 l’ha fatto con la denominazione di Reggio Football Club, la prima squadra di Reggio affiliata alla FIGC.

Ma adesso è tutto nelle mani di Brunetti. A breve ulteriori aggiornamenti su StrettoWeb.

Le parole di Brunetti questa mattina:

