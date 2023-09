Reggina, c’è un’altra candidatura: è nata la “Fenice Amaranto ASD”, domanda presentata al Comune

StrettoWeb

Il Presidente della neo costituita “La Fenice Amaranto ASD”, rappresentata dall’Avvocato Ferruccio Maria Sbarbaro, comunica di aver inviato in data odierna alla Città di Reggio Calabria la manifestazione d’interesse per l’iscrizione al prossimo campionato di serie D in rappresentanza della Città.

La proposta arriva “con l’obiettivo di costruire una compagine che ne rappresenti al meglio i valori sportivi e sociali e ne onori la storia calcistica. Si augura che da questa gara di progetti, idee, competenze e strutture concorrenti venga selezionato il meglio per il futuro sportivo che Reggio Calabria merita. Nel caso l’Amministrazione scegliesse di premiare questa proposta, sarà indetta una conferenza stampa per illustrare il progetto unitamente alle figure professionali individuate per realizzarlo e garantire che i buoni propositi si tramutino in realtà“. Il comunicato stampa è firmato dal presidente, dott. V. Minniti.