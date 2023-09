Reggina, la Fenice Amaranto acquista il dominio a nome di Ballarino: la sede nelle campagne catanesi

StrettoWeb

La decisione di Paolo Brunetti, il sindaco f.f., di affidare la ricostruzione della “nuova” Reggina al gruppo catanese di Nino Ballarino sta creando enorme discussione in città anche nel giorno della processione della Madonna della Consolazione. Grazie a Who.is abbiamo appreso che, questa mattina, è stato acquistato il dominio lafeniceamaranto.it.

Il fatto estremamente grottesco è che il dominio è stato comprato non a nome della società che ha vinto il bando con la propria partita Iva ma dello stesso Ballarino a titolo personale. Cosa ancora più strana è che la sede è ubicata in una campagna in provincia di Catania…