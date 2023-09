Reggio Calabria, consueto bagno di folla per la Madonna della Consolazione all’Eremo: in corso la processione verso il Duomo | FOTO LIVE

StrettoWeb

Bagno di folla questa mattina intorno alle ore 8:15, per l’uscita della Sacra Effige della Madonna della Consolazione dall’Eremo di Reggio Calabria. Dopo una nottata di veglia così come da tradizione, il Quadro ha lasciato l’Eremo per raggiungere in processione il Duomo, la Cattedrale cittadina, dove rimarrà per circa due mesi.

La Sacra Effigie è accompagnata dalla consueta folla di fedeli e durante il tragitto ha attraversato le strutture abbandonate del quartiere di San Giovannello. Quest’anno per riprendere un’antica tradizione è stato donato un omaggio floreale alla Madonna con la deposizione sul Quadro di 3 bouquet di fiori.

In questi minuti il Quadro si trova a Piazza della Consegna con un pò di ritardo rispetto al solito.

