Reggina, sorteggiati i calendari con la Fenice Amaranto nel Girone I di serie D: domenica Acireale, poi il Lamezia di Saladini

Al momento non c’è alcun rinvio, anche perchè i tempi sono strettissimi: la serie D è già iniziata con una settimana di ritardo, la nuova Reggina – Fenice Amaranto – ha per giunta già saltato il primo turno. Ma la richiesta di saltare due ulteriori partite è al vaglio di Lega e società. Intanto è impossibile il cambio del nome: rimarrà Fenice Amaranto per tutta la stagione, com’era chiaro da norme federali. Questa mattina la Lega Nazionale Dilettanti ha risorteggiato i calendari e per la Fenice c’è subito un impegno importante, domenica – tra cinque giorni – sul campo dell’Acireale. Ad oggi non c’è squadra e non c’è allenatore: se non ci sarà il rinvio, appare scontato il 3-0 a tavolino per l’impossibilità di presentarsi.

Non ci sarebbero scuse per la nuova società: avevano partecipato al bando del comune presentando domanda in grande anticipo, la squadra doveva già essere pronta (com’era, al contrario, quella dell’altra cordata che oggi avrebbe già 3 giorni di allenamento nelle gambe). Ma l’aspetto più preoccupante del calendario è che mercoledì prossimo, tra 8 giorni, il 20 settembre alle 15 è in programma l’esordio casalingo stagionale con il Lamezia Terme di Saladini, una delle squadre più attrezzate del torneo, allo stadio Granillo. Una delle partite in assoluto più sentite dalla tifoseria, proprio per la sfida con il club dell’imprenditore che con le sue scelte scellerate ha affossato la Reggina costringendola a ripartire dai Dilettanti.

La società ha chiesto il rinvio delle prime due partite, ma dovranno essere Acireale e Lamezia (quindi Saladini) ad accettare la richiesta del club di Ballarino, andando poi ad incastrare i recuperi in un calendario già molto fitto per i ritardi di inizio stagione. In ogni caso, di certo al momento c’è la gara di domenica prossima (24 settembre) a San Luca. Sulle prime due si attendono comunicazioni ufficiali sull’eventuale rinvio o meno.

Il calendario della Fenice Amaranto

1ª giornata: riposo

2ª giornata: Acireale-Fenice Amaranto (domenica 17 settembre ore 15:00)

(domenica 17 settembre ore 15:00) 3ª giornata: Fenice Amaranto-Lamezia Terme (mercoledì 20 settembre ore 15:00)

(mercoledì 20 settembre ore 15:00) 4ª giornata: San Luca-Fenice Amaranto (domenica 24 settembre ore 15:00)

(domenica 24 settembre ore 15:00) 5ª giornata: Fenice Amaranto-Siracusa (domenica 1 ottobre ore 15:00)

(domenica 1 ottobre ore 15:00) 6ª giornata: Portici-Fenice Amaranto (mercoledì 4 ottobre ore 15)

(mercoledì 4 ottobre ore 15) 7ª giornata: Fenice Amaranto-Licata (domenica 8 ottobre ore 15)

(domenica 8 ottobre ore 15) 8ª giornata: Gioiese-Fenice Amaranto (domenica 15 ottobre ore 15)

(domenica 15 ottobre ore 15) 9ª giornata: Fenice Amaranto-Città di Sant’Agata (domenica 22 ottobre ore 15)

(domenica 22 ottobre ore 15) 10ª giornata: Ragusa-Fenice Amaranto (domenica 29 ottobre ore 14.30)

(domenica 29 ottobre ore 14.30) 11ª giornata: Fenice Amaranto-Trapani (mercoledì 1 novembre ore 14.30)

(mercoledì 1 novembre ore 14.30) 12ª giornata: Castrovillari-Fenice Amaranto (domenica 5 novembre ore 14.30)

(domenica 5 novembre ore 14.30) 13ª giornata: Fenice Amaranto-Vibonese (domenica 12 novembre ore 14.30)

(domenica 12 novembre ore 14.30) 14ª giornata: Akragas-Fenice Amaranto (domenica 19 novembre ore 14.30)

(domenica 19 novembre ore 14.30) 15ª giornata: Fenice Amaranto-Afragolese (domenica 26 novembre ore 14.30)

(domenica 26 novembre ore 14.30) 16ª giornata: Canicattì-Fenice Amaranto (domenica 3 dicembre ore 14.30)

(domenica 3 dicembre ore 14.30) 17ª giornata: Fenice Amaranto-Locri (domenica 10 dicembre ore 14.30)

(domenica 10 dicembre ore 14.30) 18ª giornata: Sancataldese-Fenice Amaranto (domenica 17 dicembre ore 14.30)

(domenica 17 dicembre ore 14.30) 19ª giornata: Fenice Amaranto-Nuova Igea Virtus (mercoledì 20 dicembre ore 14.30).

I calendari del girone I di serie D con la Fenice Amaranto – Tabella completa