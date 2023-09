Reggina, ufficiale il rinvio di Acireale-Fenice. Adesso si aspetta Saladini per mercoledì prossimo

StrettoWeb

E’ ufficiale: Acireale-Fenice Amaranto non si giocherà domenica. La partita è stata rinviata. Non c’è ancora una comunicazione ufficiale della Lega, ma l’Acireale ha reso nota la notizia con un comunicato stampa in cui ha annunciato come “alla luce delle novità apprese nel corso della giornata di oggi inerenti l’allargamento del girone I del campionato di serie D, con l’ingresso de “La Fenice Amaranto” (ex Reggina), la SSD Città di Acireale 1946 comunica di aver prorogato la campagna abbonamenti fino alle ore 18 di venerdì 29 settembre“.

L’Acireale ha aggiunto che “la data di chiusura della campagna precederà l’esordio in casa, previsto per domenica 1 ottobre, considerando la proroga del match con La Fenice Amaranto che da calendario avrebbe visto le squadre scendere in campo sul terreno dello stadio ‘Aci e Galatea’ questa domenica, 17 settembre“.

FIGC e Lega, quindi, hanno acconsentito alla richiesta della Fenice Amaranto sul rinvio delle prime due giornate. L’Acireale ha fatto un favore alla società di Ballarino, mentre per la seconda giornata in programma mercoledì 20 settembre (turno infrasettimanale) adesso dovrà decidere Felice Saladini (il calendario prevede Fenice Amaranto-Lamezia Terme). Se arriverà l’ok dell’ex proprietario della Reggina, la Fenice Amaranto esordirà domenica prossima (24 settembre) a San Luca.