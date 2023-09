Autopsia su Messina Denaro: aperto un fascicolo per omicidio colposo

StrettoWeb

Sul foglio “modello 44”, che si utilizza quando non ci sono indagati ed è dunque a carico di ignoti, c’è scritto “omicidio colposo“. Il documento è stato redatto dalla procura dell’Aquila, in particolare dal procuratore capo Stefano Gallo, e dal sostituto procuratore, Simonetta Ciccarelli. Rientra negli accertamenti medico-legali irripetibili voluti dalla stessa procura del capoluogo di regione, insieme a quella di Palermo, sul corpo di Matteo Messina Denaro.

Lo scopo è quello di offrire ai familiari un resoconto dettagliato sulle condizioni di salute dell’ex boss di Castelvetrano. Sarà necessario far conoscere l’evoluzione della malattia, ovvero un cancro al colon al quarto stadio, e in generale quanto fatto da medici e paramedici per curarlo. L’esito dell’autopsia sarà poi utile a sgombrare il campo da eventuali azioni legali da parte di associazioni che si battono contro il regime di carcere duro.

Ipotizzare contro ignoti una presunta colpa medica è dunque un atto dovuto, anche per un altro motivo. Bisogna prevenire eventuali rivelazioni di pentiti o detenuti che in futuro posso fare dichiarazioni sulla morte di Messina Denaro. A meno che non vi siano grosse scoperte il destino del fascicolo è già segnato: verrà archiviato. Non prima, però, che gli esami effettuati ieri mattina all’obitorio dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila vengano messi a disposizione, da parte dell’anatomopatologo Cristian D’Ovidio, ai due pubblici ministeri. L’esame autoptico portato a temine ieri da D’Ovidio è durato 4 ore.

Intanto la procura ha acquisito, tramite i carabinieri del Ros dell’Aquila, la cartella clinica di Matteo Messina Denaro insieme ad altri incartamenti.