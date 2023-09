Messina Denaro, cimitero di Castelvetrano blindato per l’arrivo della salma: vietato il corteo funebre

StrettoWeb

La salma di Matteo Messina Denaro sta per arrivare in quella che sarà la sua ultima dimora, il cimitero di Castelvetrano, in provincia di Trapani. In quei territori dove lui era considerato da molti boss indiscusso. La bara, in legno di cedro dal valore di 1500 euro, come stabilito dalla Questura di Trapani non attraverserà la città di Castelvetrano in corteo, ma raggiungerà direttamente il cimitero.

Il feretro con la salma di Messina Danaro è partito dall’Aquila ieri sera al termine dell’autopsia eseguita nell’ospedale abruzzese, su ordine delle Procure dell’Aquila e di Palermo. Il cimitero è blindato da ieri, dopo un sopralluogo degli agenti della Questura di Trapani. Nella cappella di famiglia, qualche anno fa, i familiari del boss all’epoca latitante avevano denunciato il rinvenimento di microspie, piazzate lì dagli investigatori.

L’arrivo del carro funebre è previsto da uno dei due ingressi di via Marsala dove si trovano già troupe televisive e giornalisti.