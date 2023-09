Parroco annuncia messa in suffragio di Messina Denaro, scoppia la polemica e annulla tutto

StrettoWeb

Un parroco aveva deciso di celebrare una messa in suffragio del boss Matteo Messina Denaro, annunciandolo sulla pagina Facebook della parrocchia. È quanto accaduto a Casalnuovo di Napoli, dove il parroco della chiesa “Maria santissima Annunziata”, don Tommaso Izzo, ha pubblicizzato la celebrazione della Santa Messa in suffragio del boss, che doveva svolgersi stamattina. Ovviamente è scoppiata l’indignazione tra i fedeli che si sono rivolti al deputato Francesco Emilio Borrelli per segnalare l’iniziativa.

“L’adorazione del male – ha dichiarato Borrelli – il Vescovo intervenga per fermare questa vergogna. È un’offesa a migliaia di vittime della criminalità“. E così, a distanza di un’ora dalla pubblicazione del post, il parroco ha annullato la celebrazione “per prudenza pastorale“. “Il parroco – ha precisato il deputato – aveva confermato sottolineando che è un dovere di ogni cristiano pregare per tutti gli esseri umani anche quelli più cattivi. Ma una cosa è pregare in privato, altro è organizzare eventi pubblici“.

“E’ stato un fedele a chiedermi di celebrare una messa in suffragio di Matteo Messina Denaro, gliel’avevo segnata, ma l’abbiamo annullata per prudenza pastorale“, ha dichiarato all’ANSA don Tommaso Izzo. “Non sono stato io a pubblicizzare la messa su Fb – ha aggiunto il parroco – ma un collaboratore. Però la messa è stata annullata“. Alla domanda se non gli sia sembrato singolare che un fedele chiedesse una messa in ricordo di un boss, don Tommaso ha sottolineato che “chiunque può chiedere di pregare per qualche defunto“. “Se mi chiedono una messa – ha concluso – io la segno e la celebro. Ma questa, ripeto, è stata annullata per prudenza pastorale“.