Reggina, Saladini parla ancora: “passo indietro di Ilari? So di nuovi soggetti interessati…”

A Felice Saladini è tornata la parola. Per mesi è scomparso, totalmente, ora invece è tornato a parlare e anche con una certa continuità. Dopo l’intervento a Sportitalia, l’imprenditore lametino è stato interpellato da Gazzetta del Sud in merito al passo indietro di Manuele Ilari, comunicato ai due Sindaci f.f. in seguito all’incontro con questi ultimi in Sicilia avvenuto ieri e ufficializzato oggi.

Del passo indietro di Ilari “l’ho saputo – dice Saladini – e so che sono in corso interlocuzioni tra le Istituzioni e soggetti potenzialmente interessati a rilevarla. Quello che sta accadendo non influisce sull’accordo di cessione che è pienamente valido. Come noto vi è una clausola risolutiva nell’accordo, che può essere esercitata in caso di esito negativo nell’ultimo grado di giudizio. Dopo la cessione non ho più alcun titolo. Sto difendendo in tutti i gradi di giudizio il gravoso lavoro svolto in quest’anno e consentire alla Reggina di iscriversi al campionato di Serie B conquistato sul campo”.