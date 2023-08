Reggina, Ilari si arrende e va via: decisivo l’incontro con i sindaci a Catania

StrettoWeb

Manuele Ilari si è impegnato a cedere immediatamente la Reggina, recandosi dal notaio già lunedì mattina. Decisivo l’incontro con i Sindaci, che finalmente c’è stato, questa mattina a San Gregorio di Catania. L’imprenditore romano si trovava a Ragusa, e così i Sindaci hanno accolto la richiesta di “incontrarsi a metà strada“. Nell’inedita location etnea, i sindaci hanno ribadito il sentimento della città e della tifoseria: “lei a Reggio non è gradito“. E alla fine Ilari si è arreso di fronte all’evidenza. Ha preso l’impegno di cedere la Reggina a strettissimo giro, già nella giornata di dopodomani, lunedì 21 agosto.

Non è chiaro se la Reggina tornerà quindi a Saladini, o se al contrario subentreranno direttamente terzi interessati. Questo lo scopriremo nei prossimi giorni. Intanto la “telenovela” continua, con la speranza che sia lo scatto decisivo affinché la proprietà consenta alla squadra di ritrovarsi al Sant’Agata per allenarsi, almeno una settimana prima del Consiglio di Stato, ricompattandosi in vista della sentenza che potrebbe sancire la riammissione della squadra in serie B. L’obiettivo di Taibi è quello di riportare i calciatori in campo con la nuova guida tecnica, l’allenatore che ha individuato già da oltre un mese. Per farlo, però, servono i soldi arretrati ai dipendenti e la sistemazione del minimo indispensabile affinché i calciatori si possano allenare. Tutto ciò che Saladini prima e Ilari poi non hanno fatto fin qui.