Reggina, arriva la conferma di Ilari: “cedo le mie quote e mi dimetto”

StrettoWeb

Arriva adesso anche la conferma del protagonista principale: Manuele Ilari cede le quote della Reggina e si dimette. Dopo la notizia anticipata ieri, in seguito all’incontro dell’imprenditore romano con i due Sindaci f.f. Brunetti e Versace, lo stesso ha comunicato il passo indietro in una nota pubblicata sul sito ufficiale amaranto.

“Dopo aver incontrato ieri mattina il sindaco Brunetti e il sindaco dell’area metropolitana Versace, il sottoscritto Manuele Ilari, conferma la disponibilità a cedere le quote sociali agli investitori che saranno condivisi con le istituzioni comunali e metropolitane di Reggio Calabria. Comunico inoltre che rassegno con effetto immediato le dimissioni dal mio incarico. Cordialità Manuele Ilari”, si legge.