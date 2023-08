Reggina, giudici in camera di consiglio: concitazione a Palazzo Spada mentre in città cresce la tensione

StrettoWeb

Come nel romanzo più incredibile, caratterizzato da ribaltoni clamorosi e rivelazioni ben oltre l’inverosimile, anche il finale non è da meno: la vicenda della Reggina si trascina ancora e rischia di andare oltre il “primo pomeriggio” di oggi, quando era attesa la sentenza. In questi minuti a Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, è ancora in corso la camera di consiglio che si sta svolgendo con grande concitazione. Il caso è molto complesso ed è verosimile che in ogni caso, sia che la Reggina venga riammessa sia che venga bocciata, le motivazioni saranno particolarmente sofferte. Anche perchè questa sentenza è la prima sul tema in questione e quindi farà giurisprudenza.

Presso Palazzo Spada è presente anche l’avvocato Fabio Cintioli, legale della Reggina scelto da Felice Saladini per difendere la sua società in questo contenzioso vitale per il futuro del calcio a Reggio Calabria. Intanto registriamo che la notizia diffusa questa mattina dalla Gazzetta dello Sport e poi rilanciata a cascata da molti altri giornali è stata completamente cancellata. La solita radio reggina particolarmente avvezza alle gaffe racconta di bocciatura della Reggina da oltre tre ore. Ma di ufficiale non c’è nulla. I giudici in questo momento sono ancora in camera di consiglio e quindi non si può che attendere.