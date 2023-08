Palmi, troppa gente per la Varia: annullati i fuochi d’artificio

StrettoWeb

“La sicurezza prima di tutto“. Inizia così l’avviso appena pubblicato dal Comune di Palmi che comunica l’annullamento dello spettacolo pirotecnico che era in programma per la conclusione della Varia. “A causa dell’importante afflusso di persone previsto non solo per la Varia ma anche per il concerto di Loredana Bertè, della necessità di preservare le vie di fuga e di mantenere inalterato il piano logistico, lo spettacolo pirotecnico in programma per la sera del 27 agosto non potrà essere realizzato. La sicurezza prima di tutto” ribadiscono gli organizzatori.