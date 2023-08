Varia di Palmi, domani attese oltre 150 mila presenze per la ‘scasata’. L’emozione del Sindaco Ranuccio

StrettoWeb

“C’è tanta emozione e anche molta tensione perchè domani concluderemo un mese molto intenso di attività. Abbiamo registrato numero straordinari e presenze record da tutta la Calabria, domani sarà il sugello su tutto questo lavoro straordinario“. Giuseppe Ranuccio è Sindaco di Palmi dal 2017 e questa è la sua seconda Varia dopo quella del 2019. Domani, quattro anni dopo l’ultima volta appunto, torna l’appuntamento con la celebre festa popolare che si era fermata per la pandemia di Covid-19 e che ha le proprie origini proprio da un’epidemia di peste scoppiata a Messina nel 1575.

La tradizione della Varia di Palmi, infatti, è strettamente legata alla Città di Messina. Furono proprio i palmesi ad accogliere i messinesi in difficoltà e ad aiutare, con i loro marinai, Messina nelle fasi più difficili dell’epidemia di peste dilagata in città dopo l’arrivo di una nave proveniente dalla battaglia di Lepanto. A Messina morirono oltre 40 mila persone, più dell’80% della popolazione della città in quegli anni, e quando l’epidemia finì la città peloritana decise di ringraziare Palmi donando alle autorità ecclesiali uno dei capelli che – per tradizione – sarebbero appartenuti alla Madonna e portati nella Città dello Stretto da alcuni pellegrini nel 42 d.C.. Nasce così, nel 1582, l’antichissima devozione di Palmi per la Maria Santissima della Sacra Lettera, santa patrona anche di Messina, rinforzata dalla circostanza – forse leggendaria – che durante il trasporto del capello sacro in un reliquiario a bordo di un vascello circondato da moltissime barche vestite a festa, una tempesta colpì il basso Tirreno proprio nel tratto tra Messina e Palmi ma miracolosamente non provocò alcuna vittima né feriti tra le numerose persone a bordo delle imbarcazioni.

Nel corso dei secoli, le celebrazioni della Varia di Palmi sono state falcidiate da incidenti, epidemie, guerre e altri problemi di natura organizzativa. Negli ultimi 36 anni, l’evento si è tenuto soltanto 10 volte negli anni 1987, 1990, 1996, 2000, 2005, 2008, 2013, 2014, 2016 e 2019. Dopo l’evento del 2013, la Varia di Palmi è stata inserita nella lista del patrimonio orale e immateriale dell’umanità UNESCO. Da quell’anno, la festa si è celebrata soltanto tre volte nel 2014, nel 2016 e nel 2019, sempre con un crescendo di presenze dovuto alla grande risonanza dell’appuntamento. Ecco perchè domani sono attese oltre 150 mila persone per la tradizionale “scasata” che concluderà le celebrazioni con il bellissimo carro, alto 16 metri, trasportato a spalla da 200 bbuttaturi, con a bordo numerosi figuranti che rappresentano la Madonna, il Padreterno, gli Apostoli e gli angeli. Il carro partirà alle ore 18:00 sul corso Garibaldi e lo percorrerà fino a piazza Primo Maggio, dove il Comune ha allestito tribune per disabili, donne in gravidanza e persone in difficoltà per consentire a tutti di poter godere della festa.

In serata, poi, ci sarà il concerto di Loredana Bertè: l’artista ideale per una grande festa all’insegna della calabresità. Il Sindaco Ranuccio è raggiante in vista dell’apice di una serie di celebrazioni che sono durate per tutto il mese di agosto, e ai microfoni di StrettoWeb evidenzia come: “il risultato delle grandi presenze raggiunte è dovuto alla qualità e quantità di eventi messi in campo. Domani saremo un’intera città che si unisce, un popolo che corre verso un’ambizione, che religiosamente è quella di assurgere al cielo e simbolicamente la Varia lo rappresenta per tutti, unendo il mondo religioso a quello laico“. Le manifestazioni inizieranno alle 14:30 con i cortei tradizionali e si concluderanno a mezzanotte, dopo il concerto, con lo spettacolo pirotecnico.

Ranuccio è molto contento di come sono andate le cose fin qui: “abbiamo fatto sold-out tutte le sere, complessivamente in tutto il mese di Agosto registreremo un milione di presenze. Domani sarà difficile trovare posto, consiglio di non arrivare oltre le 15, ci saranno i varchi e tutta la zona rossa che abbiamo predisposto al meglio per garantire un afflusso regolare“.