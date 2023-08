Varia di Palmi, come funzionano i parcheggi, la zona rossa e i varchi di accesso: tutte le INFO UTILI per la viabilità

StrettoWeb

“Domani sarà difficile trovare posto, consiglio di non arrivare oltre le 15, ci saranno i varchi e tutta la zona rossa che abbiamo predisposto al meglio per garantire un afflusso regolare“. Così il Sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, in un’intervista rilasciata a StrettoWeb alla vigilia della giornata clou delle celebrazioni della Varia. Di seguito tutte le indicazioni e i consigli utili per la viabilità e gli ingressi a Palmi nella giornata di domani.

ACCOGLIENZA FESTA DELLA VARIA 27 AGOSTO 2023

Dalle ore 15:00 alle ore 24:00 è vietata la circolazione e sosta dei veicoli all’interno della “ZONA ROSSA” , con eccezione di quelli al servizio dei disabili, FF.OO., Autorità, Servizi di Pubblica Utilità ed Emergenza e degli autorizzati muniti di “Pass” ai quali sarà consentito di recarsi esclusivamente presso le aree che saranno loro riservate:

DA VARCO NASSIRYA: P.zza Lo Sardo – P.le De Maria – via De Salvo (lato sx) – via Dante – viale Rimembranze fino a intersezione con via Mafroce –

DA VARCO P.LE CONCORDATO – VIA CIMITERO: Via Rosselli – via Porto Oreste – via Veneto

Dalle ore 12:00 alle ore 24:00 del 27 AGOSTO 2023:

Sul viadotto di via S an Francesco da Paola è istituito il senso unico di marcia dalla SS 18 con direzione via Provinciale Palmi‐Pontevecchio. Lo stesso viadotto sarà adibito ad area di parcheggio servita dalle navette LINEA1(posizionamento 5 trans enne); l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Felice Battaglia lato dx con direzione di marcia da via Carbone a SS 18; l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via San Giorgio e Viale della Memoria lato dx con direzione di marcia da Nassirya a via Carbone (posizionamento nr.1 transenna incrocio via Carbone); la collocazione di: 2 new jersey in cemento via San Giorgio incrocio via Panarea, nr.1 transenna via San Giorgio incrocio via Michelangelo; nr.1 transenna via San Giorgio incrocio via Lipari; nr.2 transenne presso la rotatoria viadotto Nassiriya; nr.1 transenna via San Giorgio incrocio via Spirito Santo, nr.2 new jersey in cemento via Basile incrocio via Lojercio; l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata invia San Giorgio lato dx con direzione di marcia da via Mancuso a Rotatoria Nassiriya; l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel le Cotugno (posizionamento nr.4 trans enne); la collocazione di 1 trans enna via Mancuso incrocio via R odi; la collocazione di: 2 transenne P .le Trodio; nr.1 transenna via Montalto; new jersey via dietro il Carcere incrocio via SS 18; l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata forzata in via Gambarie; la collocazione di 1 trans enna via Volta incrocio via B. Buozzi; l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata forzata in via Cassiodoro (posizionamento 1 trans enna); l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata su via Concordato da via Cassiodoro a via G .Da Fiore; la collocazione di 2 new jersey in cemento in P.le Concordato intersezione con via Cimitero (Varco Autorità); l’istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione, invia Salerno ed in vico 1° e 2° Aragiara; l’istituzione del senso unico di marcia su via Papa Giovanni XXIII con direzione di marcia da via Rodi a le Fiorino; l’istituzione del senso unico di marcia su via Basile con direzione di marcia da rotatoria Nassiriya a SS 18 (3 new jersey in cemento via Basile incrocio SS18); l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata in le Repaci fino a via Palumbo (posizionamento nr.1 trans enna); l’istituzione del divieto di circolazione dal bivio Taureana a le Macello con direzione obbligatoria verso il bivio Crea; l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata invia Santa Teresa di Lisieux (solo nei pressi della Chiesa del Carmine); l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati in Piazzale Veneto;

Dalle ore 15:00 alle ore 24:00 è vietata la circolazione dei veicoli negli s tessi tratti

ISTITUZIONE “ZONA ROSSA”

Dalle ore 15:00 alle ore 24:00 è vietata la circolazione e sosta dei veicoli all’interno della “ZONA ROSSA”, con eccezione di quelli al servizio dei disabili, FF.OO., Autorità, Servizi di Pubblica Utilità ed Emergenza e degli autorizzati muniti di “Pass” ai quali sarà consentito di recarsi esclusivamente presso l’area che sarà loro riservata.

Fino alle ore 17:00 è consentita la sola circolazione (ma non la sosta) :

Ai residenti all’interno del perimetro classificato come “ZONA ROSSA” che dispongano di un garage, cortile condominiale, area privata non soggetta a pubblico passaggio, in possesso di “PASS” che sarà rilasciato dal Comando di Polizia Locale dietro richiesta da presentare su apposita modulistica disponibile sui siti istituzionali, corredata da autocertificazione, documento d’identità dal quale si evinca la residenza, foto dell’immobile o dell’area;

Ai proprietari/locatari, anche non residenti, che dispongano di un garage, cortile condominiale, area privata non soggetta a pubblico passaggio all’interno del perimetro classificato come “ZONA ROSSA”, in possesso di “PASS” che sarà rilasciato dal Comando di Polizia Locale dietro richiesta da presentare su apposita modulistica disponibile sui siti istituzionali, corredata da autocertificazione, documento d’identità dal quale si evinca la residenza, foto dell’immobile o dell’area;

N.B. I veicoli che avranno accesso alla “ZONA ROSSA” per parcheggiare nelle aree private e, invece, dovessero essere lasciati in sosta all’esterno, saranno rimossi e il richiedente sarà deferito all’A.G. per dichiarazioni mendaci;

Per ragioni di sicurezza non sarà in ogni caso consentito l’accesso e la circolazione a veicoli di versi da auto, motocicli o ciclomotori;

Dalle ore 15:00 alle ore 20:00 non saranno consentite le operazioni di carico e scarico merci, né l’accesso e la circolazione nella “ZONA ROSSA” di veicoli a ciò adibiti;

AREE PARCHEGGIO

Parcheggio “Terminal Bus PPM” Istituto Superiore “N.Pizi” Parcheggio viadotto “San Francesco Da Paola” Parcheggio cavalcavia “San Gaetano” Parcheggio “Trodio” Parcheggio “P.Le Concordato” Parcheggio “Le Palme” Parcheggio “Pille” Parcheggio “Veterani Dello Sport” e area interna “Campo da Rugby” Parcheggio “Parco Civiltà Contadina” Parcheggio SS18 ex piazzale S.P., proprietà Gaudio Parcheggio SS18 piazzale “Melfer r.l.” e area “Punta Piana” Parcheggio libero SS18 piazzale EUROSPIN

Aree riservate AUTORITA’, SERVIZI PUBBLICA UTILITA’ ED EMERGENZA, DISABILI:

DA VARCO NASSIRYA: P.zza Lo Sardo – P.le De Maria – via De Salvo (lato dx) – via Dante – viale Rimembranze fino a intersezione con via Mafroce –

DA VARCO P.LE CONCORDATO – VIA CIMITERO: Via Rosselli – via Porto Oreste – via Veneto

SOSTA VEICOLI FF.OO.

Via Pizi, via S.Condello, via Roma (da Villa Mazzini a via Condello)

FERMATE BUS NAVETTA

NAVETTE LINEA 1: (SS 18 – via F.Battaglia –via San Giorgio – P.le Cotugno)

Bivio SS18 – Viadotto Francesco da Paola – CAPOLINEA

Parcheggio “San Gaetano” – FERMATA

SS18 direzione via Battaglia – FERMATA PARCHEGGIO “LE PALME”

Via Battaglia direzione Nassiriya – FERMATA PARCHEGGIO “PILLE”, “VIA VETERANI DELLO SPORT” e “CAMPO DA RUGBY”

Via Giorgio – FERMATA PARCHEGGIO “PARCO CIVILTA’ CONTADINA”

Via San Giorgio direzione le Cotugno – CAPOLINEA

NAVETTE LINEA 2: (SS18 – via Concordato 1° tratto – Via Buozzi – P.le Fiorino – via Concordato 2° tratto)

SS18 da Pignana sede P.P.M. S.p.A. – CAPOLINEA

SS18 Parcheggio S.P. e Parcheggio “Melfer s.r.l.” e Area “Punta Piana” – (A cura società PUNTA PIANA)

le Trodio – FERMATA PARCHEGGIO “CALABRO LUCANE”

Via Concordato – FERMATA PARCHEGGIO “P.LE CONCORDATO”

le Fiorino – CAPOLINEA

NAVETTE LINEA 3: (da P.le Stazione)

Stazione SS. – CAPOLINEA

Via Trento e Trieste

Via Santa Teresa di Lisieux

Via Veneto

le Veneto – CAPOLINEA

NAVETTA AUTORITA’

zza Lo Sardo – CAPOLINEA

Via De Salvo, via Manfroce, viale Rimembranze, via Rosselli, via Porto Oreste