Reggio Calabria, la lettera di un emigrato: “orgoglio e amarezza per Peppe Scopelliti, se si ricandida torniamo in 10 da Milano per aiutarlo gratis”

Per la rubrica “Lettere al Direttore”, pubblichiamo integralmente il testo dell’email inviata oggi alla Redazione di StrettoWeb da un cittadino di Reggio Calabria emigrato a Milano 14 anni fa:

“Gentile Direttore,

leggo con piacere ogni vostro Articolo, ogni singola virgola di ciò che pubblicate sulla nostra amata Terra Reggina..Stamane ho letto con orgoglio e profonda amarezza l’intervista a Giuseppe Scopelliti..

Premesso che sono un quarantenne reggino che vive a Milano da 14 anni ma ogni estate torno nella nostra terra per riabbracciare i miei cari e i miei amici ma onestamente ogni anno faccio fatica a scendere. Le motivazioni sono molteplici dalla mancanza di collegamenti economici, alla scarsità di eventi estivi, alla mancanza totale di attrazioni..

Noto con stupore che fino adesso nessuno ha dato rilievo (tranne la sua redazione) all’assenza rilevante delle istituzioni, alla mancanza di programmazione. ci si concentra sempre dando le colpe a tutto: alla mafia, a Saladini, alla mentalità reggina.. ma qualcuno ha mai fatto mea culpa e detto: non sono in grado di gestire, non sono una risorsa attiva per questa città? NO. qualcuno ha mai controllato e verificato l’operato di Saladini? qualcuno ha mai alzato la Voce con la Figc per la totale assenza di comunicazione? NO.

Con Scopelliti e quindi con la VERA DESTRA tutto ciò non avveniva perchè REGGIO viveva di PICCOLO TURISMO, Reggio era attiva, vedeva la luce in fondo al tunnel.. ad oggi invece non si sa nemmeno risolvere il problema della MONNEZZA… ma pensiamo di postare su FB le persone che buttano la spazzatura in mezzo la strada.. domanda: si è fatto qualcosa per evitare che il tipo getti la spazzatura in mezzo la strada? NO. oggi c’è gente incapace, menefreghista, passiva e piena solo di odio ed astio.. ma fino a quando può durare questa situazione? fino a quando Reggio diventa completamente VUOTA? FINO A QUANDO SI MUORE DI FAME? allora, caro direttore, onde evitare tale tragedia lancio una provocazione: CANDIDIAMO SCOPELLITI O FINI A SINDACO DI REGGIO CALABRIA.. sarebbe LA SOLUZIONE A TUTTI I MALI..

da Milano siamo disponibili in 10 a scendere e dare un supporto gratis per provare a dare una identità alla nostra amata terra..

una ultima considerazione: la farsa della reggina calcio fino a quando dobbiamo subirla? fino a quando dobbiamo essere gli zimbelli d’Italia? fino a quando dobbiamo subire una tale umiliazione? a Reggio è venuta solo gente che ci ha preso in GIRO.. è ora di smetterla per il bene di una TIFOSERIA, di una città.. ricominciamo da zero con DIGNITA’ E SOPRATTUTTO EVITIAMO DI ILLUDERE..

a casa i pagliacci e i falsi paperoni…REGGIO NON MERITA…