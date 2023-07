Scopelliti: “la Reggina abbandonata dalle istituzioni, rischiamo di vederla sparire. Io avrei agito come per il Catanzaro”

StrettoWeb

Ieri sera, nel corso della presentazione del suo libro “Io sono libero”, Peppe Scopelliti ha parlato, ovviamente, anche di Reggina. Non poteva esimersi, l’ex sindaco di Reggio Calabria ed ex governatore della Regione, dal fare quantomeno un accenno alla situazione disastrosa che ormai da settimane i tifosi e tutta la città stanno vivendo. “La Reggina è stata abbandonata dalle istituzioni“, ha detto Scopelliti senza mezzi termini.

“Molti mi dicono, ‘se ci fossi stato tu questo non sarebbe successo’. Io credo che il fatto che un presidente come Gravina non abbia ricevuto le istituzioni locali è grave. Però questa poca attenzione verso la città ci da la dimensione della credibilità della classe dirigente che governa – chiosa l’ex governatore della Calabria –. Un giorno quando ero Presidente della Regione mi chiamò Traversa, sindaco di Catanzaro, per chiedere un appuntamento col presidente della FIGC, perché il Catanzaro rischiava non ricordo se la retrocessione o cos’altro. Io nel giro di una settimana ho accompagnato personalmente e fisicamente Michele Traversa dal presidente della FIGC“, ricorda ancora Scopelliti.

“Qui il problema è sempre uguale: l’autorevolezza della classe dirigente, e purtroppo noi qui corriamo il grande rischio di vedere la Reggina ancora una volta in condizione di difficoltà. Questi sono problemi non da poco e anche questo aspetto della Reggina è preoccupante e allarmante perché non c’è un’azione corale, non c’è una convergenza. Io avrei coinvolto l’intera regione, e invece qui ognuno si è mosso singolarmente. Manca la regia, forse manca un leader. La città, però, va difesa sempre e comunque“, conclude l’ex sindaco di Reggio.

Questa mattina, intanto, alle 11:00, ci sarà l’audizione in via telematica, anticipata dal Tar, in accoglimento della richiesta dei legali del club amaranto. Manuele Ilari, infatti, ha presentato ricorso al Tar. E i reggini restano, ancora, per l’ennesima volta, in agonizzate attesa.