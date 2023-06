Cosenza, ora Guarascio non è sazio e alza l’asticella: “vogliamo la Serie A”

StrettoWeb

Il Cosenza si è assicurato il sesto anno di fila in Serie B. Sofferenze? Enormi, anche questa volta. Per la seconda stagione consecutiva, la salvezza è arrivata dopo aver vinto i playout, ma non per questo ha nascosto grande soddisfazione e la festa della squadra al rientro in città. In attesa di definire le posizioni di mister Viali e del ds Gemmi, il Presidente Guarascio ha parlato a Radio Sportiva.

“È chiaro – ha detto – che adesso dobbiamo pensare al campionato venturo perché ci sono le condizioni per darci un obiettivo diverso. La piazza di Cosenza non è mai andata in Serie A, pertanto vorremmo mirare a questo importante traguardo a margine di un progetto. Magari non subito, ma l’intenzione è questa. Con il Catanzaro è il vero derby della Calabria”. Non è sazio, Eugenio Guarascio. Vuole alzare l’asticella e puntare alla categoria che Cosenza non ha mai conosciuto.