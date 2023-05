Rilancio Reggina! Doppietta Strelec: 2-1 al Como al Granillo

StrettoWeb

Rilancio Reggina! E’ di nuovo vittoria al Granillo: Strelec mattatore di giornata con una doppietta. Caldo finale con il gol di Cutrone e l’espuslione a Menez per un fallo di reazione a qualche giorno da quello di Cionek a Frosinone. Salvezza quasi in cassaforte, anche con il -7 (si attende il Brescia), e speranze playoff che rimangono intatte. Con la restituzione dei punti, invece, sarebbero matematici. Sarà un maggio caldissimo e tutto da vivere.

La partita. Il primo tempo è sicuramente emozionante e piacevole, soprattutto per chi la guarda da un punto di vista rilassato. Per i tifosi amaranto, sicuramente, interessante ma anche un po’ sofferto. Perché c’è il vantaggio, e anche il rischio raddoppio, ma pure il pari più volte sfiorato dai lombardi, troppo spreconi davanti. In difficoltà Camporese, spesso fulminato in velocità da Gabrielloni, mentre la costante da calcio di fondo è abbastanza scontata: Contini subito in verticale per Pierozzi, tra i più in palla. Il gol nasce in verticale: Rivas servito sul filo, sponda per Strelec, che va in scivolata, palla in rete dopo il brivido traversa. Poi il Var conferma. Stesso esito poco dopo, sul pari del Como: è fuorigioco e il Var conferma. Poi ci provano Di Chiara (due volte) e Strelec da una parte e Gabrielloni dall’altra, ma il primo tempo si chiude 1-0.

La ripresa parte benissimo, con il contropiede amaranto dopo corner ospite: Hernani si invola, serve bene Strelec, questi se la allunga ma fa in tempo a battere Gomis con lo scavetto: è 2-0. C’è, però, ancora tanto da soffrire. La Reggina si abbassa e prova a mettere a segno il tris con gli ingressi di Menez e Canotto, quest’ultimo bravissimo a sgusciare in velocità. Il gol, però, lo fa il Como: prima Cerri, ma è in offside e il Var annulla; poi Cutrone, che rende il finale sofferente, ma c’è tempo solo per un brutto calcione di Menez, che si becca il rosso.

Reggina-Como 2-1, il tabellino

Marcatori: 22′, 52′ Strelec (R), Cutrone (C).

Reggina (3-5-2): Contini; Loiacono, Camporese, Gagliolo (67′ Terranova); Pierozzi, Fabbian, Majer (86′ Crisetig), Hernani, Di Chiara (67′ Liotti); Rivas (67′ Canotto), Strelec (73′ Ménez). In panchina: Colombi, Bouah, Bondo, Lombardi, Galabinov, Gori, Ricci. Allenatore: Maurizio D’Angelo.

Como (3-4-1-2): Gomis; Odenthal, Scaglia (46′ Canestrelli), Binks (69′ Baselli); Vignali, Iovine, Arrigoni (69′ Da Cunha), Bellemo; Cutrone; Gabrielloni (56′ Cerri), Mancuso (56′ Chajia). In panchina: Vigorito, Cagnano, Fabregas, Da Riva, Faragò, Blanco, Cerri, Ioannou. Allenatore: Moreno Lonngo.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli. Assistenti: Marcello Rossi di Biella e Alessandro Cipressa di Milano. IV ufficiale: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto. VAR: Ivano Pezzuto di Lecce. A-VAR: Pasquale Capaldo di Napoli.

Note – Spettatori: 8.073, di. cui 148 ospiti. Ammoniti: Vignali (C), Bellemo (C), Majer (R). Espulsi: Ménez (R). Calci d’angolo: 5-7. Recupero: 3’pt; 5′ st.

AGGIORNAMENTI 90'+- E' FINITA! LA REGGINA TORNA A VINCERE! Triplice fischio dell’arbitro: è finita, la Reggina batte il Como per 2-1!

90'+ - Espulso Menez, fallo di reazione! Bruttissimo fallo di reazione di Menez, che scalcia un avversario e si becca il rosso!

90' - Cinque minuti di recupero Sono 5 i minuti di recupero assegnati. Reggina costretta a soffrire dopo il gol subito.

88' - SEGNA IL COMO: 2-1! Questa volta il gol è buono: corner, gran botta di Cutrone, 2-1 al Granillo a pochi minuti dal termine.

85' - Traversa Como! Brivido all’85’: traversa Como da fuori. Reggina salva. E intanto entra Crisetig al posto di Majer.

81' - Ancora Canotto, para Gomis! Altro contropiede fulminante per la Reggina, con Menez che serve al bacio Canotto, ma l’attaccante calabrese si fa respingere il tiro da Gomis.

78' - Canotto sfiora il tris in contropiede Ora per la Reggina si aprono praterie e Canotto sfiora il tris in contropiede.

76' - IL VAR ANNULLA, NON E' GOL! Il Var annulla: Cerri è in fuorigioco, si resta sul 2-0!

74' - IL COMO ACCORCIA LE DISTANZE! Il Como accorcia a un quarto d’ora dal termine. Cerri raccoglie dalla trequarti e angola di testa, Contini non ci arriva. 2-1 al Granillo.

72' - Entra anche Menez Quarto cambio per la Reggina: entra Menez ed esce Strelec, ovazione per l’autore delle due reti.

66' - Inzaghi ne cambia tre Triplo cambio per la Reggina: Inzaghi toglie Rivas, Gagliolo e Di Chiara e inserisce Canotto, Terranova e Liotti. Sostituzioni ruolo per ruolo, non cambia nulla tatticamente.

Ufficiale il dato spettatori I tifosi al Granillo oggi sono 8.073, di cui 148 ospiti. Questo il dato ufficiale comunicato dal club amaranto.

56' - Doppio cambio Como Doppio cambio Como, terzo totale per Longo.

52' - RADDOPPIA LA REGGINA, ANCORA STRELEC! Raddoppio Reggina, ancora Strelec! Contropiede amaranto dopo corner ospite, si invola Hernani, che serve l’attaccante coi tempi giusti; stop così così, se la allunga, ma poi salta il portiere con lo scavetto. E’ 2-0 al Granillo!

47' - Ammonito Bellemo Ammonito Bellemo, secondo giallo per il Como.

46' - COMINCIA LA RIPRESA! E’ cominciato il secondo tempo di Reggina-Como. Un cambio per il Como, con Canestrelli al posto di Scaglia. Non sostituisce nessuno, invece, mister Inzaghi.

45'+3 - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Si chiude il primo tempo di Reggina-Como. Amaranto avanti con la rete di Strelec. Sono stati 45 minuti intensi ed emozionanti, con diverse occasioni per parte: la Reggina ha rischiato il raddoppio, il Como il pari.

45'+ - Ancora Di Chiara, palla fuori! Grandi emozioni in questo finale: Di Chiara ci prova ancora, palla fuori. Sono tre i minuti di recupero.

44' - Como a un passo dal pari! Gabrielloni scappa a Camporese in velocità e sfiora l’1-1. Rischio Reggina.

39' - Clamorosa doppia occasione Reggina! La Reggina a un passo dal raddoppio: respinge la difesa, rasoiata di Di Chiara, il portiere para, poi Strelec fallisce da due passi.

35' - Pierozzi manda alto Buona azione della Reggina, Pierozzi riceve dal limite ma il suo piattone finisce alto.

31' - Lunga attesa Var sul pari del Como, ma offside confermato Confermato il fuorigioco del Como dopo lunga attesa Var.

28' - Pari Como, ma è fuorigioco! Il Como pareggia dopo l’ennesimo corner. Fase confusa in area, palla dentro con qualche deviazione, ma il guardialinee alza la bandierina con ritardo. Attesa Var.

25' - Ammonito Vignali Primo ammonito della sfida: giallo a Vignali del Como.

21' - VANTAGGIO REGGINA! Vantaggio Reggina! Servito Rivas sul filo, sponda per Strelec, l’attaccante col piattone da due passi. Qualche secondo di attesa Var, che poi convalida.

10' - Cutrone ci prova da fuori Seconda azione offensiva del Como, che raccoglie angoli: in uno di questi, alla respinta, ci prova Cutrone da fuori, ma la palla va alla destra del palo.

7' - Palo del Como, ma era fuorigioco Il Como risponde alla Reggina e colpisce il palo, ma è fuorigioco.

5' - Partenza aggressiva della Reggina! Buona partenza della Reggina, che in questo avvio aggredisce e prova a costruire.

1' - COMINCIA-REGGINA-COMO! Fischio d’inizio al Granillo: comincia Reggina-Como!

