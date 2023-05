Reggina, Camporese e il girone di ritorno: “voci fuori campo e testa, ma ora playoff”

StrettoWeb

“I punti sono la cosa più importante al di là del bel gioco. Oggi abbiamo centrato una grande vittoria, vista la classifica attuale, acquisendo la salvezza. Nel primo tempo ho sofferto Gabrielloni in un lancio, poi con Cerri hanno dimostrato di avere grandi attaccanti”. Così il difensore amaranto Michele Camporese al termine di Reggina-Como.

“Abbiamo fatto un girone di ritorno molto al di sotto del nostro potenziale, soprattutto visto il girone d’andata. Dobbiamo cercare in tutti i modi di entrare nei playoff. Questo non vuol dire che queste ultime due le vinciamo, ma abbiamo l’obbligo di farlo. Lo dobbiamo alla gente. Non mi nascondo: un minimo, inconsciamente, abbiamo risentito delle voci fuori campo. Fra di noi è normale parlarne, ma il ritorno non è tutto dovuto a questo. All’inizio andavamo tanto e poi meno, c’è anche chi parla di preparazione, ma per me è stata la testa”.