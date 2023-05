Reggina, D’Angelo (secondo Inzaghi): “sul campo abbiamo centrato i playoff. E sul rosso di Menez…”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Abbiamo dato seguito alla prestazione di Frosinone, al di là dell’espulsione eravamo convinti di continuare a fare la partita. Oggi è venuto fuori il seguito di quella partita, con carica e determinazione. Contini-Pierozzi? Non era studiata. Si abbassava Majer e quindi dovevamo appoggiarci su Pierozzi. Camporese ha sofferto? E’ un buon giocatore, si fa valere nel gioco aereo, sta cercando di trovare la continuità dopo l’infortunio. Non molla mai”. Così l’allenatore in seconda della Reggina D’Angelo, in sala stampa al posto dello squalificato Inzaghi.

“Non ci siamo allungati, per caratteristiche, giocando con due punte, l’avevamo studiata nell’attaccare gli spazi. Loro erano un’ottima squadra, hanno giocatori importanti, fisici, tecnici. I ragazzi sapevano che avremmo dovuto soffrire. Ci poteva stare il pari? Forse potevamo vincere anche di più, se Canotto avesse fatto gol”.

“Perché Contini? Lo ha visto bene in settimana e voleva dare una chance, aveva voglia. L’espulsione di Menez? Il nervosismo non è facile da gestire in alcuni momenti, venivamo da momenti in cui si perdevano partite un po’ così. I giocatori non sono macchine. C’è stato un parapiglia susseguente a un fallo su di lui che andava fischiato. Ha sbagliato, così come Cionek ha faticato a reggere stati d’animo che la squadra ha vissuto”.

“Oggi abbiamo 52 punti, centrando l’obiettivo di entrare nei playoff. In campo l’obiettivo è i playoff, inspiegabile a inizio anno, ottenendo la salvezza, che era quello principale. Penso che la stagione della Reggina sia ottima. Ovviamente se guardo l’andata vedo il bicchiere mezzo pieno, ma bisogna guardarlo mezzo pieno. La rosa, nei cambi, non era come quelle che stanno lottando per andare su. C’è qualche calo di qualcuno che non aveva cambi similari”.