Reggina-Como, Longo: “c’è rammarico, meritavamo il pari” | VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“C’è rammarico perché, per quanto visto in campo, meritavamo qualcosa di più. Al di là dei gol annullati dal Var, abbiamo avuto 4-5 occasioni importanti per poter capitalizzare quanto fatto e per aver regalato alla Reggina due situazioni con errori grossolani ed evitabili. E’ normale che ci sia rammarico”. Così Longo, tecnico dei lariani, al termine di Reggina-Como.

“I ragazzi non hanno mai mollato, dal primo all’ultimo minuto, nonostante gli episodi avversi. Con un po’ di precisione e fortuna in più avremmo potuto capitalizzare quanto creato. Questo finale di stagione sarà duro, come del resto è stato tutto il campionato”.

Reggina-Como: le parole di Longo, D'Angelo e Camporese nel post gara