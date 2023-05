Reggina-Como 2-1, le pagelle di StrettoWeb: Rivas talismano, Strelec si riscatta

StrettoWeb

E’ terminato il match tra Reggina e Como. Vittoria amaranto per 2-1 grazie alla doppietta di Strelec. Qui di seguito le pagelle di StrettoWeb.

Contini 6 – Il Como crea un po’ di occasioni, ma lui non ha colpe, così come nel gol. Qualche rischio nelle uscite nel primo tempo, poi rimedia nella ripresa.

Loiacono 6.5 – Senza fronzoli, ma era ciò che serviva.

Camporese 6 – Nettamente in difficoltà: soffre la velocità degli attaccanti avversari, che spesso lo saltano; non riesce mai a leggere i tempi giusti. Nella ripresa aggiusta la mira e, con l’ingresso di Cerri, vince diversi duelli di testa, il suo piatto forte.

Gagliolo 6 – Nel primo tempo la difesa soffre la velocità degli attaccanti ospiti, ma lui quantomeno evita le sbavature che lo avevano accompagnato prima dell’infortunio. Un buon rientro.

Pierozzi 6.5 – Tra i più in palla: Contini si appoggia quasi sempre a lui, che scambia bene coi compagni ed entra in buona parte delle azioni offensive.

Fabbian 6.5 – Oggi fa quello che avremmo voluto vedere più spesso, con questo modulo, visto che non gli è permesso inserirsi come prima: recuperare i palloni. Lo fa diverse volte ed è prezioso.

Majer 6 – Compitino, ma almeno non ci sono le sbavature che lo avevano accompagnato di recente.

Hernani 7 – Non c’è niente da fare: è sempre un piacere vederlo giocare. Con la palla fa quello che vuole, facendo anche partire il contropiede del 2-0.

Di Chiara 6.5 – Più che sufficiente la prova dell’esterno sinistro, che nel primo tempo va a un passo dal raddoppio in due occasioni.

Rivas 6.5 – Bene anche l’honduregno: sarà un caso (o forse no), ma nelle ultime due gare in cui è partito da titolare, la Reggina ha fatto bene. Dopo Venezia, anche oggi. Talismano!

Strelec 7.5 – Dopo Frosinone avevamo evidenziato, con un brutto voto, la sua non bella prestazione, nonostante l’assist. Tanti appoggi sbagliati, zero sponde, poco gioco sporco. Errori che in parte ripete anche oggi, però poi fa la cosa che serve: gol. Entrambi col brivido, ma non importa. Grandi meriti oggi sono i suoi.

dal 67′ Canotto 6 – Entra bene, crea scompiglio con la sua velocità, ma si divora due contropiedi.

dal 67′ Terranova 6 – Entra al posto di Gagliolo e non lo fa rimpiangere.

dal 67′ Liotti 6 – Bene nella fase finale.

dal 74′ Menez 4.5 – Era entrato bene, dialogando con Canotto. Calcione inspiegabile, dopo il gesto di Cionek a Frosinone. Anche per lui stagione (almeno quella regolare) terminata in anticipo. Facciamo fatica a capire il perché di questo nervosismo.

dall’87’ Crisetig s.v.

All. Inzaghi 6.5 – L’aggressività iniziale ricorda quella delle gare d’andata. Poi il Como prende le misure, ma trova in Strelec l’attaccante che forse cercava da inizio stagione. La squadra balla un po’ troppo dietro, ma alla fine riesce a portare a casa la vittoria e ad oggi, sul campo, sarebbe quinta.