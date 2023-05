Serie B, primi verdetti: Genoa in A e Benevento in C, Cosenza pari al fotofinish

StrettoWeb

Primi verdetti in Serie B: il Genoa batte l’Ascoli e va in A, mentre il Benevento perde a Cittadella e scende in C. Il Cosenza si salva nel finale e agguanta il pari in casa contro il Venezia. Pari anche del Bari a Modena, che non ha ancora il secondo posto matematico per via della vittoria del Sudtirol a Terni. Il Frosinone vince nonostante la A: 1-3 in casa di un Pisa in caduta libera. Reggina undicesima, ma senza penalizzazione sarebbe quinta.

Risultati Serie B 35ª giornata

VENERDI’ 5 MAGGIO

ore 20:30

Perugia-Cagliari 0-5

SABATO 6 MAGGIO

ore 14:00

Cittadella-Benevento 3-1

Cosenza-Venezia 1-1

Genoa-Ascoli 2-1

Modena-Bari 1-1

Pisa-Frosinone 1-3

Reggina-Como 2-1

Ternana-Sudtirol 0-1

ore 16:15

Palermo-Spal

Classifica Serie B

Frosinone 74 Genoa 70 (-1) Bari 62 Sudtirol 57 Cagliari 54 Parma 51 Pisa 46 Venezia 46 Ascoli 46 Reggina 45 (-7) Palermo 45 Modena 45 Como 43 Ternana 43 Cittadella 41 Cosenza 39 Brescia 38 Perugia 36 Spal 35 Benevento 32