Maltempo a Reggio Calabria: in corso la potatura degli alberi pericolanti | VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La tempesta in atto sin da ieri sera ha creato notevoli danni nello Stretto. Reggio Calabria è una città devastata dal maltempo e dalle raffiche di vento estremo. Purtroppo c’è stato anche un morto schiacciato da un grosso pino. Il vento ha anche abbattuto nelle prime ore del mattino la grande staccionata del cantiere di piazza De Nava e varie problematiche si registrano dal centro alla periferia della città.

Da sottolineare che è in corso in questi minuti la potatura degli alberi resi pericolanti dal forte vento di oggi all’ingresso del Grande Ospedale Metropolitano, come si evince dalle immagini in basso.

Potatura degli alberi pericolanti a causa del vento, le immagini da Reggio Calabria

Reggio Calabria: operai in azione nei pressi del GOM

Alberi pericolanti a Reggio Calabria, in corso la potatura