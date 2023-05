Reggio Calabria, sgomento per la morte dell’avvocato Gianni Pellicanò: l’uomo ucciso da un albero era molto conosciuto e stimato

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Reggio Calabria è sotto shock per la morte dell’avvocato Giovanni Pellicanò, ucciso questa mattina da un albero sradicato dal forte vento. Il grosso pino si è abbattuto sull’uomo mentre stava passeggiando con i propri cani, come faceva ogni mattina, in via San Giuseppe, nei pressi di via Igea, nella zona sud della città tra il viale Calabria e il viale Quinto nel tratto più meridionale a poche centinaia di metri dallo stabilimento Hitachi. L’uomo, di 57 anni, è morto sul colpo. Era un avvocato molto conosciuto e stimato in città per i suoi modi cordiali e la sua grande cultura giuridica, tanto che era particolarmente stimato e considerato anche dai giudici.

Non era sposato, amava godersi la vita, aveva una grande passione per i viaggi, la fotografia, le moto, i cocktail. Tanti amici lo ricordano in queste ore, evidenziando il suo spirito positivo, il suo animo gentile, i suoi modi piacevoli e il suo grande amore per la vita. Tantissimi i messaggi di cordoglio che arrivano non solo da tutte le autorità cittadine, da molti colleghi del foro di Reggio Calabria, ma anche da numerosi amici e conoscenti particolarmente colpiti dalla tragedia. Fatale la passione per i suoi cani, che amava come bambini.