Maltempo, cos’è successo stamani a Reggio Calabria: vento a 115km/h, città letteralmente devastata

Reggio Calabria è una città in ginocchio a causa del maltempo. I fenomeni meteo estremi delle ultime ore hanno devastato la città, che adesso è chiamata alla conta dei danni. Il vento è ancora forte e il cielo coperto, ma il peggio è passato e la tempesta si sta lentamente attenuando. Purtroppo c’è stato anche un morto schiacciato da un grosso pino sradicato dal vento tra via San Giuseppe e via Igea: era un uomo che stava passeggiando con i cani.

Clamoroso il dato del vento: alle 10:50 di questa mattina la stazione meteo ufficiale dell’ENAV collocata all’Aeroporto dello Stretto ha registrato una raffica di 109km/h, degna degli uragani tropicali. Nuova clamorosa raffica di 115km/h, dopo trenta minuti, alle 11:20.

Questa situazione così difficile sta provocando una vera e propria strage di alberi in tutti i quartieri la città. La situazione è drammatica, e le immagini a corredo dell’articolo sono emblematiche in tal senso. Molte strade sono chiuse al traffico, tra cui il viale Galileo Galilei, nei pressi dello stadio Granillo. Segnalati estesi blackout elettrici in varie zone della città, dalla popolosa zona sud a Sbarre alle colline di Mosorrofa: sono stati abbattuti dal vento anche molti pali elettrici.

Reggio Calabria, ecatombe di alberi sul viale Galileo Galilei

Il forte vento ha anche abbattuto nelle prime ore del mattino la grande staccionata del cantiere di piazza De Nava, provocando la chiusura al pubblico il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria dove sono custoditi i Bronzi di Riace e nel weekend erano attesi migliaia di visitatori. A seguito dei danni causati dal maltempo alla recinzione del cantiere di Piazza De Nava, i Vigili hanno transennato per sicurezza il marciapiede antistante il Museo, chiudendo la via d’accesso al MArRC. Il direttore e il personale in sede stanno facendo uscire in sicurezza i visitatori presenti al Museo, che riaprirà al pubblico appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno.

Maltempo a Reggio Calabria, il cantiere di piazza De Nava distrutto dal forte vento: chiude il Museo dei Bronzi di Riace

Già da ieri pomeriggio, il Comune aveva correttamente deciso di chiudere tutte le scuole e i parchi. Stamani la decisione di chiudere anche i cimiteri alla luce delle gravi criticità in corso.

Le previsioni meteo per le prossime ore sono ancora brutte, ma il peggio è passato. Sarà un lungo weekend di maltempo, e i fenomeni avversi proseguiranno anche lunedì 22 maggio, ma senza gli eventi estremi di questa mattina. Il vento è già in attenuazione, seppur ancora sostenuto, ma non più ai livelli di questa mattina. Attenzione domani, domenica 21 maggio, ai violenti temporali che colpiranno la costa jonica siciliana, tra Catania e Messina, con violenti nubifragi.

