Maltempo a Reggio Calabria, uomo muore schiacciato da albero sradicato | FOTO LIVE

Una tragedia si è consumata pochi minuti fa a Reggio Calabria. Un uomo è deceduto dopo essere stato colpito da un albero caduto a causa del forte vento che sta colpendo violentemente la città dello Stretto dal pomeriggio di ieri. L’uomo è stato colpito da un grosso albero completamente sradicato dal vento mentre si trovava con i suoi cani a passeggio in via San Giuseppe, angolo con via Igea, ed è morto sul colpo.

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia che sta effettuando i rilievi del caso, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che confermare il decesso del malcapitato.