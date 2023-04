La partenza della Corrireggio 2023: la festa e le emozioni dei protagonisti | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un mese di aprile all’insegna dello sport a Reggio Calabria. A pochi giorni di distanza dal ritorno del Giro di Reggio Calabria dopo 11 anni d’assenza, il Lungomare “Italo Falcomatà” torna ad appassionarsi per un’altra corsa. Niente bici questa volta, si corre la maratona più famosa dello Stretto: la Corrireggio 2023! La manifestazione ecologico-sportiva festeggia quest’oggi i 40 anni, in una giornata soleggiata e pienamente primaverile dopo qualche colpo di coda invernale fuori stagione delle scorse settimane. Il clima ideale per festeggiare un 25 aprile alternativo, da passare all’aria aperta tra sport e divertimento.

Tanti i reggini, di tutte le età, che hanno deciso di iscriversi alle due competizioni (gara competitiva e a passo libero, ndr), caloroso bagno di folla sul Lungomare per celebrare la partenza. Tante le attività che hanno preceduto la corsa: dal dispiegamento di un telo arcobaleno, simbolo di pace, a una ‘spruzzata di amaranto’ in riferimento alla Reggina Calcio e al colore simbolo della città di Reggio Calabria, ma anche la consegna dei premi alle Virtù Civiche e le leggiadre coreografie danzanti. Presente anche una speciale mascotte per celebrare i 40 anni.

E poi solo la trepidante attesa per la gara. Corridori in posizione, pubblico assiepato ai lati della strada, scandito il countdown: 3… 2… 1… PARTITI! La Corrireggio 2023 è ufficialmente iniziata!

La partenza della Corrireggio 2023!