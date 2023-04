Corrireggio 2023, il percorso della corsa competitiva e di quella a passo libero 

StrettoWeb

Presentata quest’oggi presso la sala Biblioteca “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro la Corrireggio 2023, arrivata alla 41ª edizione. La manifestazione ecologico-sportiva si svolgerà il prossimo 25 aprile e promette di essere, come sempre, una grande festa che abbina sport, sensibilizzazione e tante attività collegate fra arte, cultura e solidarietà.

Confermatissimo il percorso della scorsa edizione, molto apprezzato dagli atleti, con la rampa di Rada Giunchi a fare selezione. Presente un’importante novità: gli atleti dovranno affrontare un giro in meno per il percorso della gara podistica competitiva, percorrendo una distanza di 9.5 km al posto dei canonici 13.5 km degli anni passati.

Tale decisione è stata presa per favorire la partecipazione degli atleti più giovani, altrimenti esclusi (per regolamento Fidal) dalle gare con più di 10 km di percorso, ma anche per favorire la partecipazione di atleti che per ragioni di età e di allenamento sono più adatti a distanze inferiori. Invariato il percorso della gara non competitiva lungo 4.5 km.

Il percorso della corsa competitiva 9.5 km

Piazza Indipendenza (PARTENZA in prossimità della Stele Falcomatà) > Lungomare Falcomatà > Via Missori >

Stazione Centrale > Via Barlaam > Sottopasso Ferrovia (argine Calopinace) > (1° VIRAGGIO) > Via Fortino a Mare >

Via Rada delle Mura Greche > Passeggiata a mare Vittorio Emanuele III > Zona Lido Comunale > Rampa Via Rada Giunchi > Viale Genoese Zerbi

Piazza Indipendenza > Lungomare Falcomatà > Via Missori >

Stazione Centrale > Via Barlaam > Sottopasso Ferrovia (argine Calopinace) > (2° VIRAGGIO) > Via Fortino a Mare >

Via Rada delle Mura Greche > Passeggiata a mare Vittorio Emanuele III > Zona Lido Comunale > PIazzale Waterfront (Arena Lido) ARRIVO.

Il percorso della corsa non competitiva 4.5 km

Piazza Indipendenza > Lungomare Falcomatà > Via Missori >

Stazione Centrale > Via Barlaam > Sottopasso Ferrovia (argine Calopinace) > (1° VIRAGGIO) > Via Fortino a Mare >

Via Rada delle Mura Greche > Passeggiata a mare Vittorio Emanuele III > Zona Lido Comunale > PIazzale Waterfront (Arena Lido) ARRIVO.