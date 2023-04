Pronti, partenza, via! Presentata la Corrireggio 2023: il programma della 41ª edizione

StrettoWeb

Neanche il tempo di archiviare il Giro di Reggio Calabria che la città si prepara a vivere un’altra grande manifestazione sportiva. Una volta conclusa questa breve parentesi invernale fuori stagione, si tornerà alla tanto amata primavera che, se abbinata allo sport, in quel di Reggio Calabria fa rima con una sola cosa: la Corrireggio! Quest’oggi, presso la sala Biblioteca di Palazzo Alvaro, è stata presentata l’edizione numero 41 della tanto amata maratona cittadina che si terrà il prossimo 25 aprile.

Il percorso e le novità

Il Team del Circolo Legambiente di Reggio Calabria “Città dello Stretto”, con il vulcanico Nuccio Barillà a coordinare le operazioni, ha scelto di confermare il percorso della passata edizione che tanto successo aveva riscosso fra i corridori. Presente la salita di Rada dei Giunchi che contribuirà a fare selezione mettendo del pepe sulla corsa e impegnerà i maratoneti che vogliono portarsi a casa il successo. Sia la gara competitiva che quella non competitiva inizieranno in Piazza Indipendenza e si concluderanno nel Piazzale Waterfront (Arena Lido).

Rispetto alla scorsa edizione prevista la riduzione di un giro per il percorso della gara podistica competitiva, con gli atleti che dovranno coprire una distanza di 9.5 km al posto dei canonici 13.5 km degli anni passati. Tale decisione è stata presa per favorire la partecipazione degli atleti più giovani, altrimenti esclusi (per regolamento Fidal) dalle gare con più di 10 km di percorso, ma anche per favorire la partecipazione di atleti che per ragioni di età e di allenamento sono più adatti a distanze inferiori. Invariato il percorso della gara non competitiva lungo 4.5 km.

Fino alle ore 10:00 del 25 aprile è possibile iscriversi alla gara non competitiva al costo di 5 euro per gli adulti e 3 per i ragazzi fino ai 13 anni, l’iscrizione alla gara competitiva ha il costo di 6 euro.

Le attività che accompagneranno la Corrireggio 2023

Come da tradizione, la Corrireggio non è una manifestazione unicamente a carattere sportivo. Ad accompagnare l’avvicinamento alla maratona ci saranno tante iniziative di carattere ecologico, culturale, solidale in grado di sensibilizzare e far riflettere su argomenti di grande rilevanza sociale come la sostenibilità ambientale, la transizione ecologica, la qualità del vivere urbano, l’importanza della corretta e salutare pratica sportiva.

Il programma degli eventi della Corrireggio 2023

Martedì 18 aprile

Ore 10:00 – Biblioteca “Gilda Trisolini” di Palazzo “C. Alvaro” Città Metropolitana – Piazza Italia- Reggio Calabria – Conferenza stampa di Presentazione

Ore 17:30 – I Colori del Paesaggio – Omaggio alla pittrice Maria Malara a cura della sezione reggina di Italia Nostra in collaborazione con Legambiente

Mercoledì 19 aprile

Ore 9:00 – Aula Magna della Facoltà di Ingegneria Università Mediterranea – La Transizione Ecologica in Materia di Rifiuti. I Cantieri Calabresi a cusa di Conai – Legambiente Università Mediterranea

Giovedì 20 aprile 2023

Ore 18:00 – Sala della Residente Universitaria – Via Roma 6 Proiezione del film “Corpo a Corpo” di Maria Iovine, a cura del Circolo del Cinema “C. Zavattini” in collaborazione con la CIP – Comitato Italiano Paralimpico

Sabato 22 aprile 2023

“Giornata Mondiale della Terra”

Collina di Pentimele: un amore chiamato desiderio

Ore 08:30 – Escursione lungo il Sentiero Italia (n°101) da Via Lia alla Collina di Pentimele

Ore 9:00 – Visita del Fortino restaurato e incontro: “Le meraviglie della natura e il parco urbano che rimane desiderio”

Ore 10:45 – ripresa del cammino fino al Piano di S. Anna di Ortì e ritorno a cusa del CAI – Centro Alpino Italiano “Sezione Aspromonte”

Ore 9:00 – Centro Ippico “Le Siepi” – Mortara di Pellaro Trekking a cavallo “Le Ippovie per la riscoperta ambientale, sportiva e turistica del nostro territorio” a cura del centro Ippico “Le siepi” in collaborazione con la FISE – Federazione Italiana Sport Equestri

Ore 15:00 – Spazi pubblici cittadini “Piazze a canestro” Strettball 3vs3 “Dove vorresti giocare?” a cura del CSI – Centro Sportivo Italiano in collaborazione con “Reggio a Canestro”

Ore 16:30 – Open Space Impronte a Sud – Via Possidonea 53A – Reggio Calabria “L’Umanità e i colori dell’Accoglienza“. Intervento di Francesco Piobicchi “Responsabile Progetot Migrazione di Mediterranean Hope” a cura di Banca Etica e Mediterranean Hope

Domenica 23 aprile 2023

Ore 8:00 – Lungomare di Reggio Calabria – Stele “I. Falcomatà” – Brevetto Ciclistico “Tra il mare e il Parco Nazionale dell’Aspromonte“. Escursione ciclistica lungo le Ciclovie del Parco Nazionale de: Lungomare “I. Falcomatà – SS 18 Costa Viola – Scilla – Melia- Laghetto Rumia – Gambiarie. Ritorno attraverso la Gallico-Gambarie – Arrivo sul Lungomare “I. Falcomatà” a cura della società ASD Cicloturistica 2001 in collaborazione ACSI Settori Turismo e Ciclismo.

Ore 15:00 – Spazi pubblici cittadini. Seconda giornata di “Piazze a Canestro” Strettball 3vs3 “Dove vorresti giocare?” a cura del CSI – Centro Sportivo Italiano in collaborazione con “Reggio a Canestro”

Martedì 25 aprile

41ª Corrireggio Corsa podistica per tutti

Sabato 29 aprile 2023

Ore 16:30 – Salone “F. Perri” di Palazzo “C. Alvaro” della Città Metropolitana – Piazza Italia – Reggio Calabria Cerimonia di Premiazione 41ª Corrireggio