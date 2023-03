StrettoWeb

Otto sconfitte nelle ultime dieci. Raro, rarissimo, da non credere a dicembre, ma realtà. Il Cagliari in gita sullo Stretto, questo pomeriggio. Sì, perché la giornata primaverile senza dubbio aiuta. La Reggina, poi, fa il resto. 0-4 senza attenuanti nonostante un Granillo bellissimo, l’unico a vincere oggi e a meritare applausi.

La partita. Pronti via e si capisce subito che i problemi, soprattutto dietro, non sono stati risolti, anzi sono pure peggiorati. Ogni affondo avversario è un rischio, in situazioni di difesa schierata sempre pericoli, e in uno di questi arriva lo svantaggio. Palla dentro, tutti fermi, colpisce un calciatore rossoblu, Colombi respinge sulla linea e il solito rapace Lapadula insacca di rapina. La Reggina reagisce, non aveva approcciato male, ma non trova il pari con Canotto e Fabbian e poi subisce lo 0-2. Tocco di mani di Camporese in area, l’arbitro lascia proseguire, ma dopo una bella manciata di minuti il Var lo richiama e lui assegna il penalty. E ancora Lapadula non sbaglia: raddoppio.

All’intervallo Inzaghi cambia: dentro Strelec e Cicerelli, ma quest’ultimo si fa male e dopo dieci minuti è costretto a uscire. Così come la Reggina, che prende lo 0-3 ed esce dalla partita. Corner, Ayroldi vede un contatto e assegna un altro rigore, che Mancosu realizza per il tris. L’ultima mezz’ora succede poco: i cambi, qualche occasione, molto nervosismo e la Curva Sud che invoca ironicamente un altro rigore, prima del coro finale in cui sottolinea che gli unici a vincere, alla fine, sono loro. Criticati di recente, ma oggi hanno ragione: oggi vince solo Reggio, lo stadio, i tifosi. E in classifica la situazione non è delle migliori: forse, anziché pensare ai playoff, sarebbe meglio guardarsi dietro e ottenere gli ultimi punti per la matematica salvezza.

Reggina-Cagliari 0-4, il tabellino

Marcatori: 12′ Lapadula (C), 44′ rig. Lapadula (C), 63′ rig. Mancosu (C), 93′ Zappa (C).

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Majer (46′ Cicerelli (54′ Gori), Crisetig, Fabbian (81′ Bondo); Canotto (46′ Strelec), Ménez (65′ Liotti), Rivas. In panchina: Contini, Bouah, Loiacono, Terranova, Hernani, Lombardi, Galabinov. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena (77′ Barreca), Obert, Azzi (69′ Kourfalidis); Nandez (69′ Altare), Makoumbou (69′ Deiola), Mancosu, Azzi; Prelec (59′ Millico), Lapadula. In panchina: Aresti, Ciocci, Goldaniga, Viola, Capradossi, Falco, Di Pardo. Allenatore: Claudio Ranieri.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Marco Trinchieri di Milano e Marco Ceccon di Lovere. IV ufficiale: Antonino Costanza di Agrigento. VAR: Alessandro Prontera di Bologna. A-VAR: Matteo Marcenaro di Genova.

Note – Spettatori 16.482, di cui 115 ospiti. Ammoniti: Camporese (R), Azzi (C), Ménez (R), Mancosu (C), Gagliolo (R), Millico (C). Calci d’angolo: 5-5. Recupero: 5′ pt, 3′ st.

Classifica Serie B

Frosinone 62 Genoa 56 (-1) Sudtirol 51 Bari 50 Pisa 45 Cagliari 45 Reggina 42 Palermo 42 Parma 41 Como 39 Modena 38 Ascoli 36 Ternana 36 Cittadella 35 Perugia 33 Venezia 33 Cosenza 32 Benevento 29 Spal 28 Brescia 28

AGGIORNAMENTI FINISCE QUI: REGGINA-CAGLIARI 0-4! Triplice fischio: Reggina-Cagliari 0-4, bordata di fischi del Granillo.

90'+ - QUARTO GOL DEL CAGLIARI, ZAPPA! 0-4 del Cagliari in chiusura: Zappa raccoglie la sponda di Lapadula e mette dentro da due passi.

90' - Solo tre minuti di recupero Sono solo tre i minuti di recupero assegnati, forse un po’ pochini considerando il rigore e qualche infortunio di troppo.

84' - Colombi evita lo 0-4 Parata plastica in volo del portiere amaranto, che evita lo 0-4 su un tiro a giro.

80' - Entra anche Bondo, esordio per lui Prima volta per Bondo, che prende il posto di Fabbian.

75' - Gori sfiora il gol Lanciato in profondità, l’attaccante incrocia di sinistro, ma trova le mani del portiere, che poi si fa male.

65' - Dentro Liotti per Menez Inzaghi si gioca le ultime carte: dentro Liotti per Menez.

62' - TRIS CAGLIARI: ANCHE MANCOSU SPIAZZA COLOMBI Gara chiusa al Granillo: anche Mancosu fa centro dal dischetto, spiazzando Colombi. Notte fonda sullo Stretto, sprofondo amaranto.

60' - Un altro rigore per il Cagliari! Altro rigore per il Cagliari: da situazione di corner, c’è un tocco sospetto in area e Ayroldi indica il dischetto. Poi si accende una maxi rissa dove il direttore di gara ammonisce un giocatore per parte, tra cui Menez.

57' - Ammonito il portiere del Cagliari Radunovic Ammonito il portiere del Cagliari Radunovic per perdita di tempo alla battuta dal fondo.

55' - Ammonito Azzi Primo ammonito del match: Azzi in ritardo su Crisetig.

52' - Fabbian sfiora il gol, ma si fa male Cicerelli ed è costretto a uscire Contropiede di Menez, che serve Cicerelli: palla in mezzo per Fabbian, che in spaccata trova le mani del portiere. Qualche minuto prima lo stesso Cicerelli è caduto male, infortunandosi. Ha provato a rimanere in campo, ma è costretto a uscire: entra Gori.

46' - Comincia la ripresa: Inzaghi inserisce Strelec e Cicerelli Comincia la ripresa di Reggina-Cagliari: Inzaghi inserisce Strelec e Cicerelli per Majer e Canotto e passa al 4-2-3-1.

45'+ - Termina il primo tempo: Reggina-Cagliari 0-2 Dopo un lungo recupero, l’arbitro Ayroldi fischia due volte. E’ finito il primo tempo di Reggina-Cagliari. Amaranto doppiamente, e meritatamente, sotto nel risultato. Per ora decide una doppietta di Lapadula. La squadra di Inzaghi ha creato qualcosa, ma è apparsa troppo passiva dietro, rischiando ancora una volta in situazioni di difesa schierata.

45' - Cinque minuti di recupero Sono 5 i minuti di recupero assegnati: ci sono i due consulti Var da recuperare.

43' - IL CAGLIARI RADDOPPIA, LAPADULA NON SBAGLIA DAL DISCHETTO! Tutto facile per bomber Lapadula: spiazzato Colombi dal dischetto, è 0-2 al Granillo a ridosso dell’intervallo.

40' - Rigore per il Cagliari! Rigore per il Cagliari! Camporese intercetta un pallone con le mani in area, ma per l’arbitro si può proseguire. Dopo qualche minuto, segnalazione al Var: il direttore di gara va a vedere e assegna il penalty.

33' - Lunga attesa Var per un presunto tocco di mani di Gagliolo Lunga attesa Var al momento: c’è un presunto tocco di mani di Gagiolo in area, poi il guardialinee ha sbandierato fuorigioco, che viene confermato. Si torna a giocare.

23' - Fabbian sfiora il pari! Reggina di nuovo a un passo dal pari: Rivas la mette in mezzo, incorna Fabbian, ma la palla è alta.

15' - Lapadula a un passo dal raddoppio! Lasciato clamorosamente tutto solo, sbaglia altrettanto clamorosamente (per uno come lui), tirando di testa sopra la traversa.

13' - Cosa si è mangiato Canotto! Subito reazione Reggina, ma Canotto spreca: bellissimo cambio di campo, ma il piattone al volo dell’esterno destro finisce addosso al portiere.

11' - SI SBLOCCA IL MATCH: GOL DI LAPADULA! Cambia il risultato al Granillo! Il Cagliari la sblocca con Lapadula, bravo ad approfittare di una respinta corta di Colombi sulla linea. Qualche minuto di Var, che però conferma: è 0-1.

5' - Primi corner della sfida, sono del Cagliari I primi due corner della sfida sono del Cagliari.

2' - Subito Rivas in avvio Prima discesa della Reggina: Rivas sfonda a sinistra, punta l’uomo, ma il suo tiro è telefonato. Al Granillo, però, l’atmosfera è bellissima!

1' - Fischio d'inizio di Reggina-Cagliari: comincia il match! Reggina-Cagliari è cominciata! In questo primo tempo gli amaranto attaccheranno verso la Curva Sud.

Super accoglienza a Tonino Martino Che accoglienza a Tonino Martino, “l’uomo della Serie A” ospite della sfida odierna. Maglia omaggio e poi giro di campo.

La Reggina entra in campo per il riscaldamento La Reggina ha appena fatto il suo ingresso in campo per il riscaldamento, accolta dall’urlo dello speaker e dall’ovazione del Granillo, che già fa registrare una bellissima atmosfera.

Bellissima giornata sullo Stretto: Primavera anticipata al Granillo Nella speranza che il pomeriggio possa concludersi bene, dal punto di vista sportivo, non c’è dubbio che sotto l’aspetto meteorologico sia già così. Al Granillo, infatti, quest’oggi è Primavera anticipata. Bellissima giornata di sole e cielo sereno, con un manto erboso in ottime condizioni e una presenza di pubblico da grandi occasioni: in attesa del dato ufficiale della società, infatti, la notizia è che il record stagionale di spettatori è già stato superato.

Reggina-Cagliari, le formazioni ufficiali Sorprende Inzaghi, che ieri ha fatto un po’ di pretattica nel corso dell’allenamento a porte aperte. Majer si è allenato a parte ma c’è ed è titolare. In panchina, invece, ci va – a sorpresa – Hernani, con Crisetig nel ruolo di play. Anche davanti si torna all’antico, con Menez falso nove e Canotto e Rivas ai lati. 4-4-2 per Ranieri, con Prelec e Lapadula in attacco. Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Majer, Crisetig, Fabbian; Canotto, Ménez, Rivas. In panchina: Contini, Bouah, Liotti, Loiacono, Terranova, Bondo, Hernani, Lombardi, Cicerelli, Galabinov, Gori, Strelec. Allenatore: Filippo Inzaghi. Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Lella, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Mancosu, Azzi; Prelec, Lapadula. In panchina: Aresti, Ciocci, Goldaniga, Viola, Deiola, Altare, Millico, Capradossi, Falco, Barreca, Kourfalidis, Di Pardo. Allenatore: Claudio Ranieri. Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Marco Trinchieri di Milano e Marco Ceccon di Lovere. IV ufficiale: Antonino Costanza di Agrigento. VAR: Alessandro Prontera di Bologna. A-VAR: Matteo Marcenaro di Genova.