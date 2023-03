Reggina, il Granillo è perfetto: contro il Cagliari si va verso il record di spettatori

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il prato dello stadio Granillo è in condizioni perfette. Un manto erboso del genere (e lo abbiamo visto durante Porto-Inter) se lo sognano anche in Champions League. Illuminato dal sole che splende su Reggio Calabria, il verde del terreno di gioco riflette la luce su curve e tribune colorate di amaranto, un’immagine che non può non toccare le corde più emozionali del cuore di ogni tifoso reggino.

E a proposito di tifosi, nella gara del pomeriggio contro il Cagliari, valevole per il 29ª turno di Serie B, si va verso il record stagionale. L’orario delle 16:15 e la speciale promozione per la Festa del Papà, con conseguente diminuzione dei prezzi dei tagliandi, hanno dato un bel boost alla prevendita. La Curva Sud, cuore del tifo amaranto, è sold out, sono attese circa 16.000 presenze.

Reggina-Cagliari è una sfida che profuma di Serie A, entrambe le squadre lottano per blindare un piazzamento Playoff per tornare alla categoria che spesso le ha viste protagoniste. Oggi una gara da non sbagliare, gli ingredienti per far bene ci sono tutti!