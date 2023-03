Reggina, guarda chi si rivede: Cagliari al Granillo dopo 15 anni. I precedenti | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Toh, chi si rivede. E’ quanto più o meno “affermerà” il Granillo sabato, quando vedrà entrare in campo il Cagliari, ospitato dalla Reggina. Già, perché la squadra amaranto torna a rendere visita ai sardi dopo 15 anni. Sembra ieri, ma è un altro mondo, altra storia, altro… tutto. Era Serie A, era Lillo Foti da una parte e quel Cellino che ora annaspa a Brescia dall’altra. Era Cozza, Bianchi, Brienza, ma era anche Langella, Esposito, Suazo. I precedenti sorridono totalmente agli amaranto: su dodici sfide, sono otto le vittorie amaranto e quattro i pareggi. Cagliari mai vittorioso.

Il primo confronto è nel 1988, in Serie C. Due anni dopo c’è il primo in B, con il successo amaranto di misura. La sfida torna poi quasi dieci anni dopo, sempre in B, una sorta di “anticipo” prima che la sfida diventi una classica del Sud in Serie A. Prima volta nel 1999: 1-1 firmato Mayelé-Kallon. In massima serie, poi, sarà sempre e solo vittoria Reggina, anche con soddisfazioni e gol in pieno finale: mattatore il difensore goleador De Rosa nel 2004 (doppietta); Amoruso e Cozza negli anni successivi e poi Rolando Bianchi, che qualche anno dopo aver segnato agli amaranto diventa mattatore della squadra di Mazzarri, andando a segno nel finale il 16 settembre 2006, primo successo nella stagione del -15 e vittoria che diede inizio alla rimonta. Di seguito i video di alcuni match tra le due squadre e a corredo dell’articolo alcune immagini.